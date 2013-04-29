CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin gönderdiği yanıt

Muharrem İnce

Yalova milletvekili / CHP Grup Başkanvekili

Komutanların 2007 yılından beri 23 Nisan Resepsiyonlarına BDP Milletvekilleri gerekçesiyle gitmedikleri, bu sene ise gidecekleri yönünde haberler üzerine “NATO paşaları, light komutanlar” tanımlamasını kullandım.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında BDP Milletvekilleri ile PKK’lı teröristlerin kucaklaşma görüntüleri ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı “teröristle kucaklaşan Milletvekilini uçağa almamış”, Başbakan “onların parlamentoya girme veya varlık sebebi bölücü terör örgütüne bağlıdır. Gördüğünüz gibi kardeşler olarak birbirlerine sarılabiliyorlar, yargı gereğini yapacak biz de gereğini yapacağız diyerek dokunulmazlıkların kaldırılacağı mesajını vermiş”, Meclis Başkanı “dokunulmazlık teröristle kucaklaşmanın zırhı olamaz” demiş, Anayasa Komisyonu Başkanı “BDP’li milletvekillerinin PKK’lı teröristlerle kucaklaşmaları toplumda şok yarattı. İnfiale yol açtı. Toplumda büyük tepki var, infial var ve tabii ki işlem yapılması konusunda da yüksek beklenti var.” ifadelerini kullanmışlardı.

Aradan yaklaşık 8 ay geçti, bu sözler unutuldu. Bu sözleri söyleyenler, bu sözlerin söylenmesine neden olanlar ve terörle mücadele eden komutanlar resepsiyonda kucaklaşmaya karar verdiler.

Benim tepkim bunadır.

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasalarda ve Hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir” şeklindeki açıklamayı yapan bu komutanlardır.

Terörle müzakere edilen bir dönemde TSK’nın yaptığı bu açıklama light paşa olduklarının bir başka göstergesidir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda “PKK terörizmi ifadesi mücadele olarak yer alıp PKK’lılar aktivistler olarak tanımlanıyorsa” BDP Genel Başkanı’nın ifadeleriyle “silahlı unsurlar çekilecek, ardından yasal ve Anayasal düzenlemeler yapılacaksa, yani TBMM silahların gölgesinde ve tehdidi altında yasama faaliyeti yapacaksa ve hatta istenilen yasal düzenlemeler yapılmazsa silahlar tekrar devreye girecekse” ben buna boyun eğmem.

Buna boyun eğen, ister asker olsun, ister sivil olsun, ister siyasetçi olsun “light”tır.

Darbelerden çok çekmiş, bir darbe sonrasında kapatılmış, Genel Başkanı zorunlu ikamete tabi tutulmuş bir partinin mensupları olarak bizim askerlerden beklentimiz demokrasiyi kesintiye uğratması değil, görevini yapmasıdır ve kanunsuz emirleri yerine getirmemesidir. Paşalar paşa paşa görevlerini yerine getirsinler. AKP’nin oyunu arttıracak e-muhtıra yazıp sonrasında yakasında üstün hizmet madalyası ile pahalı zırhlı araçlarla dolaşmaya kalkışmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Söylediğimiz nettir.