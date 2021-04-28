CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kendisine "Be ahlaksız, be edepsiz" diyen Erdoğan'a 128 bin liralık tazminat davası

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Menderes açıklamalarından dolayı kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz.." sözlerine karşın 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

CHP'li Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini temsil eden en yüce makamdır. Dolayısıyla bu görevde bulunan bir kişinin benim söylemediğim bir ifadeyi, söylemiş gibi kamuoyunda söylemesi ve hedef göstererek açıklama yapması kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Engin Altay şunları söyledi:

“Şimdiye kadar Türk milletine hep doğruları söyledik. Anlıyorum ki doğruları duymak birilerini rahatsız ediyor. Öylesine rahatsız olmuş ki, katıldığım televizyon programındaki konuşmamı çarpıtıyor. Açıkça beni hedef göstererek ağır hakaretlerini birkaç defa tekrarlıyor. Tek adam rejiminin rehaveti içinde olanlar, seçilmiş bir milletvekiline ve kurumsal olarak da CHP'yi TBMM'de temsil eden bir grup başkanvekiline dilediği gibi hakaret etme hakkına sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Av. Can Erener ve Av. Tuğçe Karabulut tarafından hukuki hazırlıklar tamamlandı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Erdoğan, ‘…benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Benim böyle bir sözüm, böyle bir ifadem yok. TV kayıtlarını izleyen herkes bunu açıkça görecektir. Mahkemenin de göreceğine inanıyorum. Hiç kullanılmayan bir ifade ile ilgili olarak, Erdoğan, ‘ahlaksız, edepsiz’ diyor. Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini temsil eden en yüce makamdır. Dolayısıyla bu görevde bulunan bir kişinin benim söylemediğim bir ifadeyi, söylemiş gibi kamuoyunda söylemesi ve hedef göstererek açıklama yapması kabul edilemez."

Öte yandan Erdoğan'a açılan 128 bin liralık tazminat davası akıllara "128 milyar dolar nerede" tartışmalarını getirdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde dövizi sabit tutmak için harcandığı belirtilen 128 milyar dolar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.