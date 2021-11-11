CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'a: Cumhurbaşkanı gerilim kaynağı, siyasetin tuzlu ayranı oldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın toplantısı düzenledi. CHP’li Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın 10 Kasım’da Atatürk’ü anma töreninde CHP’yi hedef alan sözlerini hatırlatan Altay, önemli gün ve haftalar ile bayramları sayarak, “ 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bari dilin zehir saçmasın, kin saçmasın” dedi. Altay, “Cumhurbaşkanımız gerilim kaynağı, siyasetin tuzlu ayranı oldu” ifadesini kullandı.

"Siyasetten zenginleşenler alçaktır, terör örgütü ele başlarını televizyona çıkaranlar bölücüdür, kara para aklayanlar haindir, Merkez Bankası'nın içini boşaltanlar alçaktır. Kendi vatandaşından esirgediği Suriyeliye veren bölücüdür. Devlet bankalarını yandaşa kasa yapanlar haindir. Bizce de bunlar akla geliyor. Eskiden bakanların evinde para kasası bulunurdu, şimdi devletin bankları yandaşın kasası haline geldi .Erdoğan bu ithamlarla ilgili bir cisim arıyorsa vallahi avanesiyle birlikte tam kadro aynanın karşısına geçsinler, bunların hepsini orada görürler" diyen Altay, “Bir cumhurbaşkanı toplumu ayrıştırıyor muhalefeti kışkırtıyor kendisinden olmayan herkese kin kusuyor. Bu normal bir durum değil. Bu anormal bir durum. Sistemin tüm çarpıklığına rağmen bir cumhurbaşkanının arada bir cumhurbaşkanı olduğunu hatırlaması lazım. Mesela nerede hatırlaması lazım? Ben ona cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayacağı 6 gün buldum. Mesela dün 10 Kasım’dı beyefendi kin kustu yine. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda bari dilin zehir saçmasın, kin saçmasın. Cumhurbaşkanımız gerilim kaynağı, siyasetin tuzlu ayranı oldu. Kendisine buradan sesleniyorum Erdoğan, sayın cumhurbaşkanı fitne odağı olma ve unutma benim çok beğendiğim bir söz var fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkar. Sen Türkiye’nin birliğini bacadan püskürtme” diye konuştu.

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