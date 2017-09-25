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CHP Grup Başkanvekili Altay'dan "Tezkere" açıklaması

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki destek eylemine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın açıklaması sonrası gündeme ilişkin konuştu

25 Eylül 2017 18:41

Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki destek eylemine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın açıklaması sonrası gündeme ilişkin konuştu. 
Engin Altay yaptığı açıklamada “Sayın Başbakan bir televizyon kanalında TBMM\'de kabul edilen tezkerenin bir savaş tezkeresi olmadığını söyledi. Biz de öyle olsun istiyoruz zaten. Tezkere görüşmelerinde kürsüde \'bu tezkerenin referandumla bir ilgisi yoktur. Bu tezkere TSK\'ya terörle mücadelede imkan ve kabiliyetini güçlendirmek, zafiyete düşmesini engellemek için bizim de evet dediğimiz bir tezkeredir. Kamuoyuna bu tezkereyi Erbil yönetimine karşı bir gözdağı tezkeresi gibi pazarlamak size bir şey kazandırmaz\' dedim. Bu sözüm üzerine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli söz aldı. Bu tezkerenin bir savaş tezkeresi olduğunu beyan etti. Şu hükümetin düştüğü hale bakın. Şu Türkiye\'nin içine düştüğü duruma bakın. Hükümet belli ki bir kafa karışıklığı yaşıyor. Hükümetin içinde bu konuda ciddi görüş ayrılıkları var. Milli Savunma Bakanı\'nın \'savaş tezkeresi\' dediği, Başbakanın \'hayır, öyle değil\' dediği tezkereyle ilgili AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı\'ndan bir değerlendirme bekliyorum. Milletin aklıyla daha fazla alay etmeyin. Bölgede savaş çığırtkanlığına son verin. Bölgede kan, gözyaşı politikasına son verin. Bölgede mezhep politikalarına son verin. Artık yüzünüzü biraz barışa dönün\" dedi. Altay 
 
(FOTOĞRAF)

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