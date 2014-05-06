CHP Grubu'nda T24'ün Star söyleşisi konuşuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplatısında T24'ün Eski Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul ile yaptığı söyleşiyi alıntıladı. Kılıçdaroğlu, Ertuğrul'un söyleşide dile getirdiği "Başbakan Tayyip Erdoğan rahatsız olur diye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün röportajı sansürlendi" sözlerini de aktardı.

T24 Yazı İşleri Müdürü Hazal Özvarış'ın eski Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul ile yaptığı söyleşi dün (5 Mayıs 2014) yayımlandı. Star gazetesinde yedi yıl çalışmış, son dört senesinde yazı işleri müdürlüğü yapmış olan Ertuğrul, Gezi Parkı ve 17 Aralık sürecinde gazetenin mutfağında neler olduğunu anlattı. Doğan Ertuğrul, Mustafa Karaalioğlu genel yayın yönetmeniyken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gazeteye verdiği özel bir söyleşinin sansürlendiğini aktardı. Söyleşinin ilgili kısmında Ertuğrul şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl kadar önce Cumhurbaşkanı ile yapılan bir röportajın can alıcı kısımları Başbakan rahatsız olabilir kaygısıyla gazeteye konmadı."

Söyleşi yayımlandıktan bir gün sonra, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin grup toplantısında söyleşiden bazı bölümler aktardı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Havuz medyasında çalışan dürüst insanlar da var. Tahammül edemedik diyorlar. T24’te bir arkadaşımız Star gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapan biriyle röportaj yapmış, çok da güzel bir röportaj. Bir gazetede yazı işleri müdürlüğü yapmış bir kişi şöyle diyor:

'Kara propaganda gazete ve TV’lerin rutini halin geldi. Bu nedenle yıllarca sahiplenip görev yaptığım gazetede sorumlu gazetecilik yapma imkanım kalmamıştır.

Başbakan’ın Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasını bilye çıkışını duyduğumda kanım dondu.

İş çevreleri göbek bağı ile iktidara bağlı. Medya da yargı da bürokrasi de… Tayyip Erdoğan’ın hayallerindeki Türkiye’nin özeti de bu zaten.

Şu an medyada Tayyip Erdoğan’ı destekleyen isimler iktidarın gerilemesi durumunda koro halinde Erdoğan’a küfür edecekler."

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı'nın Star'a verdiği röportajın sansürlendiğini de belirtti. Kılıçdaroğlu, "Başbakan’ı kızdırmasın diye Cumhurbaşkanı Gül’ün bile sözleri sansürleniyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında daha önce de birden fazla kez referans gösterdiği T24'ün Ankara muhabiri Arzu Yıldız imzalı "MİT 8 ay önce yazmış: Bakanların Zarrab'la ilişkisi ortaya çıkarsa!.." haberini yeniden hatırlattı.