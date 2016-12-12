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CHP: Gözaltına alınan Mücahit Avcı ile kurumsal ilişkimiz yok

"Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

12 Aralık 2016 19:46

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan Mücahit Avcı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Avcı ile CHP arasında kurumsal bir ilişki olmadığı belirtildi ve "Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur.

Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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