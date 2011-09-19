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CHP: Gizleyemeyeceksiniz

CHP Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, 5 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan cezaevi aracı yangınını

19 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, 5 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan cezaevi aracı yangınını soruşturan savcının gizlilik kararı vermesini kınadı. 



Kayseri’de meydana gelen ve 5 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında Pınarbaşı savcısının verdiği gizlilik kararını kınayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Sayın savcı hangi hukuki gerekçe ve dayanakları baz alarak böyle bir karar vermiştir? Acaba sayın savcı Adalet Bakanlığı’nın olaydaki kusurunu ve ihmalini gördüğü için mi böyle bir karar vermiştir? Bu karar acilen kaldırılmalıdır. Sayın savcı gerçekleri öğrenmenin kamuoyunun temel hakkı olduğunu bilmelidir. Bu soruşturmada her ne gizlenmek isteniyorsa bunda başarılı olunmayacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağız” dedi.


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