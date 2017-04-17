"CHP gerilimi artırırsa kriz çıkar; Baykal partide daha çok söz sahibi olacak"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" ile kabul edilmesiyle ilgili olarak "Deniz Baykal’ın memleketi Antalya’daki çalışmaları yüksek ‘hayır’ sonucuna dönüşünce kulisler de hareketlendi. Baykal’ın önümüzdeki dönemde partide daha çok söz sahibi olacağı söyleniyor" dedi. Çekirge, halk oylaması sonucuna itiraz eden CHP'nin gerilimi artırması durumunda, siyasi bir kriz çıkabileceğini savundu.

Fatih Çekirge'nin "Referandum sonrası siyasetin ilk gündemi" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2017) yazısı şöyle:

“Bölgesinde içsavaşların, parçalanmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye, bu referandumla bir kez daha demokrasiye olan bağlılığını göstermiştir.”

Referandumun sonucu ‘evet’tir.

Demokrasinin kuralı buna saygı duymaktır.

Ama aynı şekilde bu seçimde oy kullanan her vatandaşın tercihine saygı duyulması gerekir.

Bundan sonra yaşanacaklar bu görüntüye yakışır olmalıdır.

Özellikle kamplaşmanın etkisiyle provokasyona izin vermemek gerekiyor.

Sokaktaki heyecan, demokrasiye leke sürmeyecek bir boyutta olmalı.

Sonuç olarak ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ halk onayıyla geçmiştir.

Halk Türkiye’de artık yani bir dönemin kapısını aralamıştır.

Beklentiler açısından

AK Parti açısından bakınca...

Son seçimlerde oylarını yeniden artıran AK Parti MHP desteğiyle birlikte yüzde 55’ler civarında oy bekliyordu.

Olmadı. AK Parti elbette bunu kendi içinde değerlendirecektir.

AK Parti’nin özellikle büyük şehirlerde etkili olamaması, ciddi bir kaygı olarak not edildi.

MHP, güçlü olduğu illerde beklediği sonucu alamadı.

Bu da MHP içinde önemli bir tartışmaya neden olacaktır.

CHP açısından

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak beklentilerin üzerinde bir sonuç almış oldu.

Üzerindeki bütün tartışmaları da kaldırdı.

Baykal ve Antalya

Deniz Baykal’ın memleketi Antalya’daki çalışmaları yüksek ‘hayır’ sonucuna dönüşünce kulisler de hareketlendi.

Baykal’ın önümüzdeki dönemde partide daha çok söz sahibi olacağı söyleniyor.

Kriz ihtimali

Bundan sonra CHP’nin nasıl bir tavır olacağı çok önemli.

Başbakan Yıldırım, balkon konuşmasında ‘birleştirici’ bir mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu bu mesajı nasıl cevaplayacak?

Daha ilk dakikada ‘seçimlere itiraz’ kararı çıktı.

Biz CNN Türk’te canlı yayındayken CHP’den açıklama geldi:

“Yüzde 30 civarında sandığa itiraz edeceğiz.”

Bu haber önümüzdeki dönemin ilk gerilim işaretidir.

Peki bundan sonra ne olur?

Eğer CHP bu noktada gerilimi artırırsa...

Siyasette bir yüksek gerilim kapısı açılabilir.

Detaylar yarın.