CHP: Genelkurmay sessiz kaldı

TSK'dan yapılan mayın temizlemeyle ilgili açıklamaya CHP'den tepki geldi: Kamuoyunun bilgilenmesinde gecikme oldu, Genelkurmay Başkanlığı sessiz kaldı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesiyle ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı değerlendirdi.



Genelkurmay'ın hizmet alımı sonrasında bir gizli özelleştirmeyi veya yap-işlet-devret anlayışını kabullenmediği, mayınların temizlenmesinde NAMSA'dan yararlanılması gerektiğine ilişkin görüş bildirildiğini açıkladığını belirten CHP'li Okay, şöyle konuştu:



"Geçen haftadan bu yana, bu yasa tasarısını tartışıyoruz. Dün, tasarının son iki maddesine geldik. Eğer Genel Kurul saat 20.00'ye kadar çalışsaydı, bu tasarı çıkacaktı.



Sorun şu, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirelim. Genel Kuruldaki tartışmalı ortam nedeniyle tasarının görüşmelerinin ertelenmesinden sonra, Genelkurmaydan bugün açıklama geldi. Kamuoyunun bilgilenmesinde gecikme oldu.



Önemli olan, 510 kilometrelik sınır güvenliğinin tartışıldığı aşamada, Genelkurmay Başkanlığının, TSK'nın, bu kadar sessiz kalmasıdır.



İktidarın düşüncesi; mayınları temizleyecek şirket 49 yıllığına bu araziyi kullansın, 510 kilometrede bir yabancı şirketin egemenliğini oluşturalım. Bizim endişemiz orada ya ikinci bir Gazze olursadır."



Okay, tasarının 1 ve 3. maddesinin çelişkili olduğunu ifade ederek, tasarının mevcut haliyle yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.