CHP genel merkezine göre olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısı kaç?

CHP Genel Merkez kaynakları ellerine ulaşan belge sayısının 622 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, bunlardan dördünün hiçbir şekilde noter tasdiğinin olmadığı anlaşıldı ve ayrıca dördünün de aslı olmadığı tespit edildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre geriye kalan 614 için de yine ilk incelemelere göre 4 mükerrer, 5 de kurultay delegesi olmayan imza tespit edildi.

Genel Merkez Kaynakları geri çekilenlerle beraber, kurultay isteyenlerin imza sayısının 530 ila 560 arasında bir rakam olacağını savunuyor.

CHP'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerden alınan sonuçlarla birlilte genel başkanlık tartışmaları toplanan imzaların genel merkeze teslim edilmesiyle sürüyor. Parti içindeki muhaliflerle genel merkez arasında toplanan imzaların sayılarına ilişkin olarak farklı bilgiler veriliyor.