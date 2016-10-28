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CHP Genel Merkezi yakınlarında şüpheli çanta paniği

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi, çantayı inceledikten sonra fünyeyle kontrollü şekilde patlattı

28 Ekim 2016 01:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi yakınındaki yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önündeki Milli İrade Köprülü Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan şüpheli alet çantası, polisi alarma geçirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, çevreyi emniyete alarak, yolu güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi, çantayı inceledikten sonra fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

Patlamanın ardından, çevrede inceleme yapan polis, çevreye yayılan çok sayıda çivi ve vida benzeri hırdavat malzemesini delil olarak topladı.

Çanta incelemek üzere polis ekiplerince emniyete götürülürken, yol tekrar trafiğe açıldı.

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