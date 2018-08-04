"CHP Genel Merkezi, toplanan imzalardaki bir sorun için notere suç duyurusunda bulunabilir"

CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapan muhaliflerin, teslim ettiği imzalar için ayrıntılı inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, imzaların kurultay için yeterli olmadığını söyleyerek, "Noter onaylı 605 imza var" dedi. İncelemede noterden verilen imzanın fotokopisinin başka bir notere onaylatılarak belgelerin arasına konmasına ilişkin olarak genel merkezin fotokopiyi tasdik eden noterle ilgili suç duyurusunda bulabileceği belirtildi.

CHP'de muhalifler, 2 haftadır topladıkları imzaları önceki gün genel merkeze teslim etmiş ve yaptıkları açıklamada 630 belge getirdiklerini, 622’sinin noterce onaylandığını duyurdular. Muhalifler, 50 imza daha beklediklerini söylemişti.

"İncelemek üzere alıyorum" şerhi

Basın toplantısının ardından heyet, doğrudan Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in odasına çıktı. Edinilen bilgiye göre burada iki taraf arasında gerginlik yaşandı. İlk anlaşmazlık belgelerin teslimi sırasında oldu. Heyet, belgelerin tek tek incelenmeden tutanak tutulmasını istedi. 2 saate yakın süren tartışma sonunda “Yeterli sayıda imzayı teslim ettim” yazılı tutanağa Genel Merkez , “İncelemek üzere alıyorum” şerhi düştü.

Sayıma geçildikten sonra akşam geç saatlerde çağrı heyetinden Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün ile eski milletvekilleri Necati Yılmaz ve Emre Köprülü bir kez daha Genel Merkez binasına geldi. Genel Başkan Yardımları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek’in de bulunduğu ve belgelerin tasnifinin yapıldığı genel merkezdeki “Yazı İşleri” odasında, iki taraf arasında bir tartışma daha yaşandı ve sesler yükseldi. Tartışmanın noter tasdikli fotokopilerin kabul edilmemesi ve genel merkezin imzasını geri çekenlerin sayısını söylememesi üzerine çıktığı öğrenildi. Sayımın geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Notere suç duyurusu

Noterden verilen imzanın fotokopisinin başka bir notere onaylatılarak belgelerin arasına konmasına ilişkin olarak genel merkezin fotokopiyi tasdik eden noterle ilgili suç duyurusunda bulabileceği belirtildi. Ayrıca imzalarını geri çekenler ile imzasını doğrudan genel merkeze gönderenlerin sayısına ilişkin bilgi alamayan muhaliflerin, bir dilekçe ile resmi başvuru yaptığı ve söz konusu rakamlarla ilgili bilgi istediği öğrenildi.

"Noter onaylı belge sayısı yeterli değildir"

Tutanakların tutulduğu sırada yapılan ilk incelemeye ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Erkek bilgi verdi. Erkek’in açıklamasına göre; parti yönetimine muhalefetin söylediği gibi 630 değil, 618 belge geldi. Bunlardan 4’ünün ilgilisinin dışında suret tasdiği yapılmış fotokopi, 4’ünün mükerrer, 5’nin delege olmayanlara ait olduğunu söyleyen Erkek, buna göre genel merkezin 605 imza üzerinden ayrıntılı incelemesine devam edeceğini ve geri çekilenlerin de bu rakamdan düşüleceğini belirtti. Erkek, "Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622’dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir. İmza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır" dedi.

Muhaliflerin teslim ettiği belgelerin 4’ü noter tasdiği olmadığı için iade edildi. 4’ünün de aslının olmadığı tespiti yapıldı. Geriye kalan 614 imzadan yine 4’ünün mükerrer, 4’ü Şırnak, Biri Hatay olmak üzere 5’inin de delege olmayanlar tarafından verildiği anlaşıldı. İlk bakışta belirlenen tüm bu rakamları çıkardıktan sonra Genel Merkez 605 sayısı üzerinden belgeleri tek tek inceleyecek. Bu 605 imzanın içinde yine mükerrer, ölüm, istifa ve sahte imzalar ayıklanacak ve çıkan sonuçtan imzalarını geri çekenlerin rakamı düşülecek. Genel Merkez kaynakları, tüm işlemler tamamlandıktan sonra 530 ila 560 arasında geçerli imza sayısının olabileceğini belirtiyor.

İmzalar teslim edilmiş olmasına karşın verdikleri imzayı henüz göndermeyen delegelerin önünde 6 Ağustos saat 17.30’ye kadar vakit bulunuyor. Buna göre isteyenler imzalarını muhaliflere gönderebilir ve imzalarının işleme konmasını sağlanabilir.

Genel Merkez beklemeyecek

Genel merkezin ise imzaları incelemek için önlerinde 1 aylık süre bulunuyor. Edinilen bilgiye göre Genel Merkez , partinin daha fazla yıpranmaması gerekçesiyle bu süreyi kullanamayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da imza tasnifinde "hızlı olun" talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre genel merkezin imzaların son teslim tarihi olan 6 Ağustos Pazartesi 17.30’dan sonra veya 7 Ağustos Salı günü imzalara ilişkin net açıklama yapması bekleniyor.

'Cepte taşınan 50 imza'

Muhalifler ise, tartışma yaşanan fotokopilerin ve whatsapp görüntülerinin aslının Iğdır ve Hakkari gibi illerden ellerine geleceklerini ve bunların da genel merkeze iletileceği bilgisini paylaştı. Bunun dışında 50’ye yakın "imzasını cebinde taşıyan" delege olduğunu söyleyen muhalifler, bu kişilerin de imzalarını kendilerine ulaştırmasını bekliyor. Öte yandan bazı delegelerin hem imza verdiği hem de imzasını geri çektiğine ilişkin belgeyi cebinde taşıdığı ve havaya göre hareket etme hesabı yaptığı belirtildi. Geri çekilenlerin net sayısı bilinmezken muhalifler imzasını geri çeken delegeler için de "İsteyerek verdiler zorla çektiler" ifadelerini kullanıyor.

‘830 da olsa değişmezdi’

Kurultay komitesi sözcülerinden Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi’nin yeterli imza toplanamadığı yönündeki açıklamalarına karşılık verdi. Usluer şöyle konuştu:

"Ben bildiğim kısmıyla yorum yapabilirim. Bugün genel merkezin açıklaması ve detayları bilemiyoruz. Genel merkezin tebligatta bulunması gerekecek. Biz saat 4’te belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik. Orada sorduk genel merkeze, ‘gelen imza var mı? İmzasını çeken var mıdır’ dedim. Bize rakam veremeyeceklerini söylediler. Daha sonra belgeleri yazıişlerine gönderdik. 10 dakika sonra Sayın Genel Başkan Yardımcımız yeterli belgenin olmadığı yönünde açıklama yaptı. Ben burada samimiyetsizlik görüyorum. Ellerindeki belge, rakamları bize niye açıklamadılar? Gerçekten bilgileri yoksa, bizim arkamızdan yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylemek istiyorum. Şu anda genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 622’sini ayrıca noter huzurunda kayıt altına alarak teslim ettik. 630 imzayı notere ayrıca kayıt altına aldırarak liste halinde genel merkeze sunduk. Sorun şurada, genel merkezimiz sonradan noter tasdikliimza veren kişilerden belli ki karşı yönde de bir imzatoplamış. Biz bunun rakamını bilemeyiz. Şu anda elimizde bir belge olmadığı için, genel merkezden de yazılı belge sunumu olmadığı için ben diyorum ki ipe un serilecek. 630 imzayı teslim ettik ama 830 olsaydı da değişmeyecekti."

‘Kılıçdaroğlu rezalete son vermeli'

Bolu Milletvekili Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkate alınmayan belgelere tepki gösterdi. Özcan, "Noterin 'aslı gibidir' tasdikli resmi belgesini yok saymak suretiyle delegenin iradesini hiçe sayanların, mühürsüz oyları geçerli sayanlarla ortaklaştıklarına üzülerek tanıklık ediyoruz. Hani hak? Hani hukuk? Hani adalet? Atatürk’ün koltuğunda oturan Sayın Kılıçdaroğlu yaşanan bu rezalete derhal el koymalı ve son vermelidir. İmzaların gereğini yapmayanlar belli ki 2016’da bir başka partide yaşananlardan cesaret alıyor" ifadelerini kullandı