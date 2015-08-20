CHP Genel Merkezi önünde 'altın renkli klozet' eylemi

Kendilerini Ankaraya Gönül Verenler Derneği olarak tanımlayan bir grup CHP Genel Merkezi önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aleyhinde dövizler taşıyarak, yanlarında getirdikleri altın renkli klozeti otopark girişinden atarak kırdı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, dernek olarak nitelendiren grup adına açıklama yapan Önder Gökçekaya, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyeceğini defalarca dile getirdiğini belirterek, hatta külliyede altın klozetlerin olduğunu söylediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bunun üzerine onu külliyeye davet ettiğini anımsatan Gökçekaya, Erdoğan'ın, "Eğer ana muhalefetin başındaki zat dürüstse, namusluysa buyursun gelsin. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini dolaşsın. Altın kaplama klozet bulamazsa görevi bırakacak mı, bulursa ben görevi bırakırım" dediğini anlattı.

Gökçekaya, Kılıçdaroğlu'ndan buna yanıt gelmediğini belirterek, "Ama şimdi kendisine hükümeti kurma görevi verilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceğini söyledi. CHP Genel Başkanı sözünü değiştirdi. Hiçbir şekilde gitmem dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne makam için giderim diyor" ifadesini kullandı.

Gökçakaya, Kılıçdaroğlu'nun “altın klozeti" ispatlamasını istedi.

Grup, açıklamanın ardından yanlarında getirdiği altın renkli klozeti CHP Genel Merkezi'nin otopark girişinden içeri atarak kırdı.