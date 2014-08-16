'CHP Genel Başkanlığı'na halk layık görür, aday değilim'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması beklenen kurultayda genel başkanlık için adı geçmesini değerlendirerek; " Bunları konuşmanın yeri zamanı değil. Buralara halk layık görür, yetkili kurullardan çıkar böyle bir adaylığım yok benim" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde yapılan Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerine katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, tören sonrasında Doğan Haber Ajansı’na konuştu.

‘Türkiye'nin muhalefet ihtiyacı var’

CHP'nin yapması beklenen kurultayın başkanlık için adı geçen Feyzioğlu; "Halk tarafından çok sevilince, çok büyük teveccüh gösterince böyle sözler çıkıyor. Ben görevimin başındayım. Benim görevim yüreklere işlemek, yüreklere yer yapmak. Burada slogan olsun diye söylemiyorum. Hayatta en büyük mutluluk insanların yüreğine girebilmek. bugün burada gördüm ki insanların yüreğine girmişim" dedi.

Metin Feyzioğlu, genel başkanlığa halkın layık göreceğini belirterek şunları kaydetti; "Halen Türkiye Barolar Birliği Başkanıyım. Türkiye'nin adalet ihtiyacı var. Türkiye'nin hukuk ihtiyacı var. Bütün bunları etkin şeklide dile getirecek bir muhalefet ihtiyacı var. Türkiye'de hukuk devletinin korunabilmesi, demokrasinin korunabilmesi için siyasi iktidarın baskısını frenleyecek ve alternatif olacak bir muhalefete ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı dile getirmek benim görevimdi, dile getirdim getirmeye devam ediyorum. Bunları konuşmanın yeri zamanı değil. Buralara halk layık görür, yetkili kurullardan çıkar böyle bir adaylığım yok benim" şeklinde konuştu.

‘Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmadı’

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Eğer Yargıtay, Baro Başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam" sözlerini de değerlendiren Feyzioğlu; "Biz sayın Erdoğan'ın seçildikten sonra Cumhurbaşkanı gibi düşünmeye başlamasını arzu ederdik" dedi. Cumhurbaşkanı gibi düşünmenin 77 milyonu kucaklamak demek olduğunu söyleyen Feyzioğlu şunları kaydetti; "Bir gün önce 77 milyonu kucaklayacağım diyen birinin, 77 milyonun hakkını savunan avukatların temsilcisi salonda olursa ben katılmıyorum demesi açıkçası hayal kırıklığıdır. Türkiye cumhuriyeti açısından hayal kırıklığıdır. Avukatların kurucu unsur olmasının nedeni, 77 milyon insanı yargıda temsil ediyor olmasıdır. Orada olursa katılmam demek Cumhurbaşkanlığı makamına uygun değildir, yakışmamıştır. Ben yanlış başladığını düşünüyorum. Birinci adım yanlış oldu, ikinci adım umarım doğru olur. Tekrar söylüyorum bu Türkiye'nin çok etkin ve alternatif oluşturma gücüne sahip bir muhalefete ihtiyaç duyduğunun en önemli kanıtıdır."