CHP Genel Başkanı restini çekti!

Sav’a göre eski MYK görevde. Sorunu Yargıtay Başsavcılığı çözecek. Milliyet gazetesinde yayımlanan hber şöyle:CHP’de “tüzük tartışmasıyla” başlayan kriz, parti tarihinde en derin bölünmelerden birinin gerçekleşmesiyle sonuçlandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisini 22 Mayıs’taki kurultayda bu makama taşıyan Genel Sekreter Önder Sav arasındaki ipler, karşılıklı çok ağır ifadelerin kullanıldığı suçlamalarla koptu.Kılıçdaroğlu’nun, önceki gece Sav ve ekibini silen bir yönetim şeması oluşturmasıyla tırmanan kriz, dün Sav ve kendisine yakın PM üyelerinin kasım sonunda tüzük kurultayı toplanması yolunda karar almasıyla kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu, kendisinin başkanlık etmediği PM toplantısı sürerken yeni tüzüğe göre 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterin ismini kamuoyuna duyurdu. Sav, “CHP aşiret partisi değildir, Genel Başkan disiplin suçu işlemiştir” derken, Kılıçdaroğlu, “Partideki korku imparatorluğu yıktık” diyerek Sav’a yüklendi. Kılıçdaroğlu, 16.30’da yeni MYK listesini Yargıtay Başsavcılığı’na bildirdi.CHP’de dün krize dönüşen süreç şöyle gelişti:Edinilen bilgilere göre Sav, önceki akşam 13 genel başkan yardımcısı ve yetkileri sembolik düzeye indirilen genel sekreterlik için Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isimlere itiraz etti. Oluşacak yeni yönetim şemasını konuşmak üzere Kılıçdaroğlu’ndan randevu isteyen Sav’ın talebi kabul edilmedi. Bunun üzerine Sav, “Sizi Başkanlık Divanı olarak ziyaret etmek istiyoruz” diyerek yeniden randevu talebinde bulundu ve önceki gece bu görüşme gerçekleşti. Toplantıda Kılıçdaroğlu, Sav’a, “İsimleri belirleme yetkisinin kendisinde olduğu” mesajını verdi. Ardından CHP Genel Merkezi’nden bir açıklama yapılarak, kurultaya gidilmeyeceği, Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi ilan edeceği duyuruldu.Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yönetimle ilgili olarak bilgi vermemesi üzerine Sav ve ekibi, listede kendilerine yakın isimlerin yer almaması halinde tüzük kurultayına gidilmesi kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı için Sav yerine Gürsel Tekin’de karar kılması, Sav’ı seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını düşünmesi ipleri tamamen kopardı. Sav, önceki gün 02.00 sıralarında Kılıçdaroğlu’nun evine giderek anlaşmazlığı gidermeye çalıştı ancak genel başkanı ikna edemedi.Kılıçdaroğlu’nun Sav’a, “seçim ve hukuk işlerinden sorumlu” genel başkan yardımcılığı önerdiği, ancak Sav’ın bunu kabul etmemesi ve Kılıçdaroğlu’nun tavrını sürdürmesi üzerine dondurulan kriz dün yeniden alevlendi.Genel merkezde Parti Meclisi’nin (PM) toplanması gereken saat 14.30 öncesinde Sav ve ekibi tüzük kurultayı için imza toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu ise TBMM’deki makamında Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, genel merkeze geldiğinde makam odasına çıktı.Saat 14.55’te, Kılıçdaroğlu’nın talimatıyla “Bugün yapılması öngörülen PM toplantısı ertelenmiştir” açıklaması yapıldı. Bu arada, Sav’ın PM toplantısını sürdürdüğü ve tüzük kurultayı için 59 PM üyesinin desteğini aldığı haberleri yayıldı. Bunun üzerine 15.32’de, “PM toplantısı Genel Başkan tarafından iptal edilmiş ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu PM toplantısına katılmamıştır” diye bir açıklama daha yapıldı. Kılıçdaroğlu, saat 16.00 civarında yeni MYK listesini basına dağıtarak, aralarında Sav yanlısı hiçbir ismin olmadığı 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreteri basına duyurdu.PM toplantısını sürdüren Sav ekibi de açıklama yapacağını bildirdi. Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Kılıçdaroğlu gelmediği için toplantıya kendisinin başkanlık ettiğini belirterek, PM tarafından alınan kararları açıkladı. Okay, PM’nin 2 ret oyuna karşın 59 üyenin oyuyla 27-28 Kasım tarihlerinde tüzük kurultayı yapılmasını karara bağladığını bildirdi.Sav da, “Genel Başkan’ın arkasındayım, ama farklı düşünürsem gereğini yaparım diyordum. Bugün yaptım. Genel Başkan disiplin suçu işlemiştir. Eğer Genel Başkan seçimli kurultay isterse memnun oluruz” diyerek tavrını ortaya koydu.Kılıçdaroğlu, ise saat 16.30’da yapacağı duyurulan toplantıya 17.18’de büyük alkış sesleri ve “Başbakan Kemal” sloganları eşliğinde geldi. Kılıçdaroğlu, Sav’a açıkça meydan okudu. Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başsavcısı’nın uyarısı üzerine yeni MYK listesini hazırladıklarını ve 16.30 itibarıyla başsavcılığa bildirdiklerini söyledi.Sav, 19.00 sıralarında bir kez daha basın toplantısı düzenleyerek, Kılıçdaroğlu’nun Başsavcılığa gönderdiği listenin hukuksuz olduğunu belirterek bugün başsavcılığa itiraz edeceğini bildirdi.Genel Sekreter ve parti sözcülüğüne Süheyl Batum getirilirken Genel Başkan yardımcıları ve yetki alanları şöyle oldu:Gürsel Tekin: Örgütlenme ve örgüt yönetimleriHurşit Güneş: İdari ve mali işlerMesut Değer: Seçim ve hukuk işleriİsa Gök: Tanıtım, basın, propagandaAlaattin Yüksel: Yerel yönetimlerİzzet Çetin: Meslek kuruluşları, sendikalar ve STK’larOğuz Oyan: Dış ilişkiler, yurtdışı örgütlenmeDidem Engin: Kadın örgütlenmesi ve kadın kollarıZeki Gündüz: Gençlik örgütlenmesi ve gençlik kollarıUmut Oran: Ekonomik ve mali politikalarMehmet Ali Özpolat: Halkla ilişkilerSencer Ayata: AR-GE ve BYK PlatformuMelda Onur: Parti içi eğitimSav’ın “Bu parti kimsenin babasının malı değil” sözlerine “Koltuklar kimsenin babasının malı değildir” yanıtını veren Kılıçdaroğlu “Gücünü bir yerlerden alanlar bu partide artık olmak zorunda değil. Partideki korku imparatorluğunu yıktık. Türkiye’dekini de yıkacağız” ifadesini kullandı.Partide öğleden sonra gerginliklerin had safhaya ulaştığı dakikalarda Kılıçdaroğlu’nun saat 16.30’da bir basın toplantısı düzenleyeceği ve MYK listesini açıklayacağı bildirildi. Ancak Kılıçdaroğlu, açıklamasına ancak 17.15’te başlayabildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partiye gönderdiği bir yazıyla tüzüğün yerine getirilmesini istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:“- Türkiye bir hukuk devletidir. CHP de öteden beri hukuğun gereklerini yerine getiren bir partidir. Hukuka saygılı bir partidir. Bugün (dün) gereğini yaptık. Tüzüğün gereğini yerine getirdik. MYK’yı seçtik saat 16.30’da Başsavcılığa teslim ettik.- “Tüzük çok açık. Genel Başkan’ın toplamadığı bir Parti Meclisi karar alamaz. Hukuka aykırılığa hepimizin karşı çıkması lazım. İnsanlarımızı, partimizi seviyoruz. Toplanan arkadaşlarımızı da seviyoruz ama hep hukuka saygılı kalmak zorundayız.- CHP 53 yıldır iktidar olamıyor. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz arkadaşlar? Koltuklar kimsenin babasının malı değildir. Beni buraya örgütüm getirdi. Onun vereceği her karara saygılıyım. Birileri ‘hayır ben koltuğumda oturacağım, eğer bu koltuğu benim altımdan alırsanız ben başka işler yaparım’ derse buna izin vermem.- Bize statükocu yaftası yapıştırmaya çalışıyorlar. Statükodan en çok şikayet eden benim. Korku imparatorluğu vardı Türkiye’de. Partideki korku imparatorluğunu yıktık. Türkiye’dekini de yıkacağız.- Adımız belli, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz. Koltuklar insanlara sürekli otursunlar diye verilmez. O koltuklar halka hizmet için verilir. Oralar ne benim babamın, ne de kimsenin malı. O koltuklara halka hizmet için oturduk ve hakkını vereceğiz.Daha sonra yeni MYK listesini okuyan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“CHP’nin yeni yönetimi tek ses, tek yürek olacak. Başarısız olduğumuzda hiç endişe etmesinler. Koltuklarımıza saplanıp kalmayacağız. Başarısız olduğumuzda alnımızın akıyla gideceğiz. Hiçkimse bir partinin içinde korku kanalları, koridorları yaratmasın. Buna izin vermeyeceğiz. Herkes özgürce düşüncesini söyleyecek. Buna izin verdiğimiz zaman bu parti, demokrasiyi getiren parti, demokrasinin önündeki engel olarak ortaya çıkar.” Parti içi demokrasiyi sağlayacaklarını, yeni bir tüzük için de kurultaya söz verdiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu “Blok değil çarşaf liste getireceğiz. Yok ‘şu benim elimin altında olsun’, ‘benden izinsiz konuşma’, yok ‘hareket etme... Arabaya da izin vermem.’ Yok böyle bir şey. Kararlıyım ve kararımın desteğini halktan alıyorum. İzin verin, yetki verin diyorum, delegelerime de diyorum, partililere de. İzin verin CHP’yi Mustafa Kemal’in o özgür CHP’si haline getirelim” dedi.CHP Tüzüğü’nün 37. maddesinde PM’nin toplanmasıyla ile ilgili şu düzenleme yer alıyor: PM, Genel Başkan ile Kurultay’ca gizli oyla seçilmiş (80) üyeden oluşur. Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre PM’nin (20) yedek üyesi belirlenir. PM en geç iki ayda bir, Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkan’ın başkanlığında toplanır. Genel Başkan’ın gerek görmesi halinde ya da (15) PM üyesinin gündem belirleyerek yazılı istemde bulunması durumunda PM Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.Kılıçdaroğlu, CHP il, ilçe ve belde başkanlarıyla partililere yönelik çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu “Hepinizden, her partilinin ve yurtseverin CHP’deki korku duvarlarından sonra Türkiye’deki korku imparatorluğunu yıkmak için el ele vermesini, omuz omuza çalışmasını istiyorum. Tek güvencemin örgütüm olduğunu biliyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, dün örgütüne gönderdiği mesajda, hukuka saygı gösterdiklerini, tüzüğün verdiği yetki ve sorumluluğun gereğini yerine getirdiğini ifade etti.