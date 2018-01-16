CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Bilal Erdoğan uzlaşamadı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan\'a \"Basın yoluyla alenen hakaret\" ettiği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakim, ara karar gereği Uzlaşma Bürosu\'na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve şikayetçi Bilal Erdoğan\'a uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için müzekkere yazıldığını belirterek, tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini belirtti. Mahkeme de Kılıçdaroğlu\'nun talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

TARAFLARI AVUKATLARI TEMSİL ETTİ

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Hakim Tülay Özmen Aykuş, önceki duruşma ara kararı gereğince Uzlaşma Bürosu\'na müzekkere yazıldığını, müzekkere cevabının döndüğünü ve tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini açıkladı.

“DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDERİZ\"

Kemal Kılıçdaroğlu\'nu avukatı Celal Çelik, “Biz daha önceki beyanlarımızda belirttiğimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 83/1 maddesi (Yasama Dokunulmazlığı) kapsamında değerlendirme yapılmasını kavuşturma şartı olması nedeniyle davanın düşürülmesini talep ederiz. Bu nedenle Genel Başkanın savunmasının alınmasının gerek olmadığını iddia etmekteyiz. Bu hususların dikkate alınmasını talep ederiz\" dedi.

“SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ\"

Şikayetçi Bilal Erdoğan\'ı ise avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Sanığın iddianamedeki söylemleri meclis çatısı altında değildir. Hava alanında söylenmiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz\" diye konuştu.

TALİMATLA İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Sanık Kılıçdaroğlu\'nun savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi\'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Bilal Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda 5 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı konuşmada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kılıçdaroğlu\'nun Bilal Erdoğan\'a “Basın yoluyla alenen hakaret\" ettiği belirtildi. İddianamede Kılıçdaroğlu\'nun 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyor.

