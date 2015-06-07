CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan YSK'ya çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, gazeteciler aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu. YSK'nın plakasız araçlar konusunda önlem almaya çağıran Tezcan, oy birleştirme tutanaklarının hazırlanması ve bilgisayara girilmesi esnasında parti müşahitlerinin görevlilere eşlik etmesine izin verilmesini talep etti.

Tezcan'ın YSK'ya yaptığı çağrılar şu şekilde:

-Sosyal medyada da dolaşan, plakasız araçlar konusunda önlem alın. Bunların oy taşınmasına müdahale ve eşlik etmesine izin vermeyin. Tezcan, İstanbul'da plakasız en az 10 araç belirlendiğini, bunlara ceza-i işlem uygulanması için İstanbul Valiliği'ne resmen başvuruda bulunduklarını açıkladı.

-İlçe seçim kurullarındaki oy birleştirme tutanakların hazırlanmasına parti müşahitleri de eşlik etsin.



-Oy birleştirme tutanakları bilgisayara girilirken de, partilerden en az bir kişi hazır bulunsun. Tezcan, böylece seçim hileleri konusundaki şaibelerin ortadan kaldırılabileceğini söyledi.