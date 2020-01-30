CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: İmamoğlu'na ben "Kalma burada, git" dedim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'a ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbaba, "İmamoğlu buradan gitmek istemedi ki, kalmaya gelmişti. Yardımların hepsi dağıtılıp, sorun bir nebze olsun çözülünceye kadar da kalmak niyetindeydi. Ama biz 'Kalma burada, git' deyip yolladık" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Ağbaba, “Telefon kayıtları ortada. Şu an öğle saatine geliyor, sadece bugün sabahtan şu ana kadar 8-10 kez aradı. Biraz önce son aramasını kapattım; Pötürge’nin Bakımlı Köyü’nün çadırlarında sorun varmış, ‘Ne yapabiliriz?’ diye soruyor. Burada olup da meseleye bu denli vakıf olamayan, işi takip etmek yerine poz verip gezinen onlarca isim sayarım. İmamoğlu’nun kendi burada olmayabilir ama aklı bir an olsun buradan ayrılmıyor, buna sadece ben ve arkadaşlarım değil, köylüler de tanık.” diye konuştu.

Ağbaba,“İmamoğlu, tanınmış bir isim. Öyle olunca birçok insan işi gücü bırakıp yanına gitmek için didiniyor. Kurtarma ve yardım işi aksıyor. Bu tür felaketlerde, yerel olmayan siyasi kimlikler olay yerinde bulunmamalı. Çünkü işin aksamasına neden oluyor.” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Elazığ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'de ailesiyle birlikte kayak tatili yapması eleştirilere neden olmuştu.