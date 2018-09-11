CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Yerel seçimde 24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmayın

CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili olarak açıklama yaptı. Torun, yerel seçim stratejilerini hazırladıklarını söyleyerek, "Geniş bir çalışma yapıyoruz, partililerin önerilerini aldık. En kısa sürede stratejimizi oluşturacağız" dedi.

CHP'nin sloganı hakkında da konuşan Torun, AKP'nin kalpleri, gönülleri kırdığını söyledi. CHP'nin "Çözüm, derman belediyeciliğini ortaya koyacağını" belirtti.

CNN Türk'te gündeme ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Torun, İnce'nin PM'ye çağırılarak görüşlerine başvurulabileceğini kaydetti.

"Olası ittifakta CHP'nin 9 belediyeyi kaybedeceğine" yönelik soru üzerine Torun, "Biz iddialıyız kazanacağız" yanıtını verdi.

"24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı" diyen Torun adayların nasıl belirleneceğine ilişkin olarak bilgi verdi. Buna göre "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikâyesi ortaya koyacak" kişiler aday olacak.

Muharrem İnce İstanbul için aday olacak mı?

CHP'nin 24 Haziran'daki çifte seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin İstanbul için aday olacağı iddiasına Torun, "Muharrem İnce bizim bir değerimiz, ancak henüz adaylar üzerinde değerlendirme yok" yanıtını verdi. "Önce stratejimizi oluşturacağız. Yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Sonra aday profilleri üzerinde duracağız" diyen Torun, "İstanbul'u almak Türkiye'yi almak demektir" diye konuştu.

2 ay sonra yapılan toplantı

Torun 24 Haziran sonuç değerlendirme toplantısının 2 ay sonra yapılmasına "Sürenin uzaması bilinçli değil. Araya bayram ve kurultay tartışmaları girdi" savunmasını verdi.