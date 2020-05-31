CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Cumhur İttifakı, CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellenmesi talimatı verdi

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye meclislerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellendiğini belirtti. Torun, Cumhur İttifakı'nın CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellemesi için talimat verildiğini aktardı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "CHP'li belediyelerin çalışmasını başlangıçta Belediye Meclisi çoğunluğuyla engellemeye çalışan Cumhur İttifakı, daha sonra bu uygulamasını gevşetmişti. Açıkçası başkanlar da rahatlamış, Belediye Meclisi toplantılarında gerilim de bitmişti. Ne olduysa oldu, Cumhur İttifakı, yeniden çalışmaları engellemeye başladı. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Cumhur İttifakı'na, CHP'li belediyelerin çalışmalarının engellenmesi talimatı' verildiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Şimdi, her konuda 'engellemeler' sürüyor. Bunun somut örnekleri yaşanıyor. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara'nın Polatlı ve Gölbaşı ilçelerindeki asbestli su borularının değiştirilmesi için bile borçlanma yetkisi verilmedi. İstanbul'da yardım isteyenlere, yardım ulaştırılması da yine AKP'lilerin oylarıyla engellendi." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Belediye gelirleri sadece Ankara'da yüzde 70 civarında azaldı. Belediye gelirleri azaldığı gibi, İller Bankası'ndan alınan paylar da azaldı. Yani, yakın bir gelecekte çok sayıda belediye, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlanacak gibi… Çünkü, belediyelerin kaynakları da önemli ölçüde azaldı, temel hizmetlerin yürütülmesi zorlaştı.

Her ne kadar ifade edilmese de ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizle birlikte salgının da etkisiyle genel vergi gelirleri düştü. Belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları pay, geçmiş dönemlere göre yüzde 50'den fazla azaldı. Örneğin, bu ay sonuna kadar ödenmesi gereken emlak vergileri neredeyse ödenmedi. Kira, ulaşım, su gelirleri, tabela vergileri de yok gibi…

Halkın maske ihtiyacının karşılanması için her ne kadar imece yoluyla çalışmalar yürütülse de malzeme sağlanması için önemli kaynak ayrıldı. Salgın dolayısıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçları da gönüllülerin kısıtlamaları, lokantaların kapalı kalmasıyla belediyelere biraz daha fazla sorumluluk ve yük getirdi. İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler, birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açtı.

Merkezi yönetim salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek ekonomik destek paketi konusunda bu güne kadar somut bir adım atmadığı gibi durumu daha da zorlaştırıyor.

Yazının devamı için tıklayın