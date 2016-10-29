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BBC Türkçe

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’a silahlı saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

29 Ekim 2016 22:52

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Aydın milletvekili Tezcan, saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı, Tezcan'ın Aydın'da Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir sergiye katıldıktan sonra partililerle birlikte yemek için bir restorana geçtiğini ve burada bir kişi tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Ajans, polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattığını aktardı.

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