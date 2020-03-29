CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: Çiftçi sahaya inmezse 3 ay sonra rafları boş görebiliriz

CHP’nin Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tarım ve gıdadaki tehlikeye dikkati çekerek “Fideliklerin dağıtımı sağlanmaz, salgın nedeniyle çiftçi sahaya çıkmaz, mevsimlik işçi gitmezse 3 ay sonra rafları boş görebiliriz. Bunun da sonucu kıtlıktır” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Tarımsal üretimde yaşanabilecek sıkıntılar ve üretim planlaması yapılmaması durumunda ortaya çıkacak sorunları anlatan Sarıbal, tarımın tamamen uluslararası tekellere bırakılmış bir sektör olduğunu hatırlattı. Sarıbal, “Bugün sadece günlük fiyatlar üzerinden arz talep dengesiyle ilgilenip planlama gözardı edilirse sıkıntı yaşanır” dedi.