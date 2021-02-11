CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: 128 milyar doları yok eden damat nerede diyorsun, iktidardan cevap yok; kimseye hesap sorulmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı son olarak; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon örgütleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinde bir araya geldi. Vatandaşın ekonomik sıkıntısından, CHP'li belediyelerin önüne çıkarılan engele kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Salıcı, ayrıca istifa ettiği günden bu yana herhangi bir açıklamada bulunmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sordu. Salıcı, "128 milyar doları yok eden damat nerede diyorsun, iktidardan cevap yok; kimseye hesap sorulmuyor" dedi.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin her noktasında dert var, tasa var. CHP’liler dertlere derman olmak için meydanda. AKP küçük ortağının vesayeti altına girdi. AKP ve MHP’yi sahaya davet ediyorum. Sokağa indiklerinde vatandaşa ve esnafa ne diyecekler merak ediyorum. İki türlü yaşam var. Saray ve sokak… Saray şatafat içinde, sokak yoksulluk içinde. Vatandaş doğalgaz, elektrik, su parasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Vatandaşın büyük bir kısmı yoksulluk sınırın altında yaşıyor. Ekonomi battı. 128 milyar doları yok eden damat nerede diyorsun, iktidardan cevap yok. Kimseye hesap sorulmuyor.”

“AKP hikâyesini kaybetti “

AKP’nin hiçbir siyasi argümanının kalmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bir pandemi sürecindeyiz, sıkıntıların bir kısmını iktidar pandemiye bağlıyor. Türkiye zaten ekonomik krize girmişti. Kur krizi olduğunda pandemi yoktu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi, ‘Bu ekonomik krizden çıkmak için bizim önerilerimiz var’ dedi. Önerilerimizi ortaya koydu. ‘Parlemantoda destek vereceğiz’ dedi. Kriz buhrana dönüştü. Bu kez buhrandan çıkmak için önerilerimizi sıraladık. Maalesef dinlemediler. Her krizi bir yere bağladılar. Doğal afetlere bağladı, Ağustos’taki kur krizini rahip krizine bağladı. Rahip gitti mi? Gitti. Öbür papaz geldi mi? Gelmedi. AK Parti hikâyesini kaybetti. Yolsuzluk içinde olmayan bir Türkiye vaat etti. Parti kapatmalar olmayacak dedi. Vesayet olmayacağını söyledi, küçük ortağının vesayeti altına girdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bağımsız bir yargı olmadığı kanaatinde, yasaklar vardı, yasak olmayan hiç bir şey kalmadı" diye konuştu.

“Belediyelerimizin hizmetleri engelleniyor”

CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellendiğine dikkat çeken Salıcı, devamında şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için, gençlerin hayatını kaybetmediği bir ülke olmamız için mücadele veriyoruz. Biz iktidara yaklaştıkça saldırılar artacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek sayısını arttırmak istiyor. Vatandaşa hijyenik sağlıklı ekmek üretmek için kuruldu. Vatandaş halk ekmekten 1 TL'ye alıyor. Bu pandemi ve krizde vatandaşın ucuz ve hijyenik ekmeğe ulaşması arttı. Belediyemiz ulaşım artsın diye halk ekmek büfelerinin sayısını arttırmak istedi. AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla reddediliyor. Vatandaşa faydası yok. Partizanlıktan farkı ne. Mersin Belediye Başkanımız borçlanma yetkisi istiyor. Orada da reddediliyor ve yetki verilmiyor. Belediye Başkanlarımız hizmet için hazır, vatandaş bunu görüyor; engellemek için her şeyi yapıyor ama ben biliyorum, sandıkta vatandaş hesabını soruyor.”

Toplantıya ayrıca CHP bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleri katılım sağladı. CHP, başta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki iller olmak üzere düşük oy aldığı illerde örgütsel kapasitesini güçlendirmek için harekete geçmişti.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi 22 il başkanını CHP Genel Merkez’de bir araya getiren Oğuz Kaan Salıcı, ardından CHP’nin milletvekili olmadığı 7 il başkanı ile toplantı yapmıştı. Geçen günlerde Batı Karadeniz turuna çıkan Oğuz Kaan Salıcı Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük örgütleri ile Safranbolu’da buluştu.