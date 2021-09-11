CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginin fotoğrafını paylaştı: Gerçek bu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta konuştuğu mitingin tepeden çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, Milli İrade Meydanı'nda toplam 1,7 milyar değerindeki 105 projenin açılışını yapan Erdoğan'ın mitingine katılımın oldukça az olduğu görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda katılımın yoğun olmamasıyla ilgili, "Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitinginin gerçek fotoğrafları bunlar. Televizyonların kamera oyunlarıyla kalabalık gösteremeye çalıştığına aldanmayın. Gerçek bu" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflar ise şöyle: