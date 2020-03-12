CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak'tan "CHP kurultayı Koronavirüs nedeniyle ertelenecek mi?" sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Kurultayı'na ilişkin olarak, "Kurultay'ın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir" dedi.

Gelen soruya, "Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir" yanıtını verditen sonra Öztrak, "Seyircisiz gerçekleştirilebilir mi?" sorusuna da, "Bunların hepsi olabilir ama şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakalığı'nın herhangi bir yönlendirmesi yok. Ülkenin ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu yönlendirmeleri de yakından takip edeceğiz" yanıtını verdi.

Erdoğan'a yanıt: Gitme niyetleri varsa genel başkanımız sınırda, AKP genel başkanını bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik gözlem noktalarıyla ilgili sözlerinin sorulması üzerine konuşan Öztrak, "Genel başkanımız hem orayı hem de gözlem noktalarının sayısını gayet iyi biliyor. Genel başkanımızın altını çizerek söylemeye çalıştığı husus şu; yedi tane gözlem noktası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kontrol ettiği alanda kalmıştır diyor. Demek ki AKP genel başkanının bundan haberi yok. Bir başka söylediği şey de şu; bu gözlem noktalarının o bölgede kalması bu gözetleme noktalarının savunmasını bir anlamsa Suriye Ordusu'na verildiği anlamına gelir ki bunu kabul etmek mümkün değildir diyor. Bugün bu ülkede izlenen, yalanı doğru gibi anlatan müflis bezirgan zihniyeti, politikası gerçekleri böylesine saptırıyor. Dünkü konuşmalar bizim genel başkanımızın İdlib'de alanı ben ordunun baş komutanıyım diyen AKP genel başkanından daha iyi bildiğini gösteriyor. Bizim genel başkanımız mehmetçiğimizle nerede olursa olsun omuz omuza durmaktan büyük şeref duyar. Dün grup başkanvekilimiz söyledi, gitme niyetleri varsa genel başkanımız sınırda, AKP genel başkanını bekliyor. Buyursunlar, genel başkanımız da bölgede ne olup olmadığını kendisine anlatıversin" ifadelerini kaydetti.

Öztrak'ın basın açıklaması şöyle:

"Daha bir krizi hazmedemeden başak bir krizle karşılaşıyoruz. Virüs sınırlarımız içerisine girdi.Hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir ama korku ve panik yerine bilgi ile hep birlikte hareket etmek zorundayız. Çin'de başlayan salgın dün WHO tarafından pandemik olarak tanımlandı. Hızla yayılan ve 114 ülkede görülen virüsten etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 500'ü geçti. Devletlerin birinci önceliği vatandaşların sağlığını korumaktır. Koronavirüs ile mücadelenin ilk ve en önemli aşama hastalığın insanlara bulaşmasını engellemez, ikinci aşama da tedavidir. Ülkemizde hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Bugünkü toplantımızda konunun uzmanı Prof. Dr. Sayın Gaye Usluer parti meclisimize gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Ülkemiz virüsün en son girdiği ülkelerden biri oldu. Burada sağlık bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu hep beraber tespit ettik. Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Yine hastalığın tedavisi için yeterince merkez kurulduğunu da ilgililerin açıklamalarından öğrendik. Ancak hastalık artı ülkemizdedir. Şimdi bu hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler alınması gerekiyor. Kurulan bu merkezlerin yeterliliği de dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Korona çok hızlı yayılan bir virüs. Hastalığı ailemize, komşularımıza, mahallemize bulaştırmamak için hepimize düşen görevler var. Bu hastalığın yayılmasını engellemek için her şeyden önce ortak aklı çalıştırmalıyız. Ortak akılla hareket edip paniğe kapılmamalıyız. Bu tür kriz anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir. Bunun için yönetim halkımızı doğru bilgilendirmeye devam etmeli ve gerekli adımları da zamanında atmalıdır.

"Dünya daha önce görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıya"

Salgın sadece küresel sağlığı değil küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Kürsel büyüme küresel ticaret küresel yatırımlar ciddi baskı altında. Tüm uluslararası kuruluşlar buna bağlı olarak alarma geçmiş vaziyette. küresel üretim zincirleri koparken küresel borsalar, faizler ve güven dip yapıyor. Şu an tüm ekonomiler hem arz hem de talep kanadından çok ciddi bir darbe yiyor. Bunun finansa yansıması bekleniyor. Bir yandan ekonomilerin ara malı tedariki güçleşirken diğer yandan tüketim ve yatırım harcamaları zayıflıyor. Dünya daha önce görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bizim gibi üretimi büyük ölçüde ithalata bağlı, yanlış politikalar nedeniyle, firmaları ve aileleri aşırı borçlu ekonomilerin bu türbülanstan öyle ya da böyle olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Nitekim başta finansal yapılarımız olmak üzere ekonomimizde söz konusu türbülansın etkilerine şahit oluyoruz. Dolar kuru şu an itibariyle 6.25. Petrol savaşlarına bağlı olarak enerji fiyatları biraz aşağıya gelse de Türkiye'nin cari açığının finansmanı ve dış borç ödemeleri konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar marketlerde bakliyat, kuru gıda ve temizlik ürünü raflarına hücum ediyor. Fiyatlar aşırı artıyor. Burada fiyatların denetimi de önem taşıyor. Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkmamışken bir de Korona'dan kaynaklı küresel türbülansla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle krizin üreten sektörlere, tüketime, finans sektörüne yayılmasını önleyecek acil tedbirlere ihtiyacımız var. Belediyelerimiz bu konuda üzerine düşeni yerine getirmek için ciddi, gayretler gösteriyor.

Genel başkan yardımcımız Seyit Torun yapılacaklar konusunda belediyelerimizi bilgilendiriyor. Toplu taşımalarda hijyen sağlanması amacıyla belediyelerimiz seferberlik ruhuyla çalışıyor. Bu bağlamda biz de CHP ekonomi masası olarak geçen salı toplandık, Koronavirüs'ün ekonomi ve vatandaşlarımız için olası etkilerini değerlendirdik. Yarın yine bir basın toplantısı ile ekonomide alınması gereken tedbirleri kamuoyuyla paylaşacağız."