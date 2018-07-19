CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan muhaliflerin topladığını söylediği imza sayısını yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Özkan, "Gerekli sayıda imza toplanırsa gerekeni yaparız. Maksimum 470 imzaya ulaşabilirler diye öngörüyoruz. Genel Merkez'e noter tasdikli imza gelmiş değil " diye konuştu.

Özkan, Genel Merkez'in imzacılara baskı yaptığına ilişkin iddialara ise, "Muhalefetin delegelerle konuşması gayet doğal, bizimk de. Hiçkimse bizim delegemiz üzerinde algı operasyonu yürütemez. Burası Türkiye'nin geleceğini yok etmek isteyenlerle mücadele etmek isteyenlerin yuvasıdır. CHP delegelerine kimse baskı uygulayamaz. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz. Yeterli imza varsa getirsinler gereği hemen yapılacak. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" diye cevap verdi.

İmzaların toplanması için 11 gün kaldı

CHP Tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 11 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.