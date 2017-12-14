CHP Genel Başkan Yardımcısı Öney bütün salonla spor yaptı

ANTALYA, (DHA)- CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran Öney başkanlığında Antalya\'da yapıldı. Öney, belediye başkanları ve katılımcılarla beraber spor salonunda spor yaptı.

Antalya, Isparta ve Burdur\'dan parti örgütleri, amatör spor kulüpleri, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının davetli olduğu CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu\'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran Öney, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ve CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten de yer aldı.

TOPLANTI SPORLA BAŞLADI

Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla açılan toplantıda tüm katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim\' sözünün yazılı olduğu tişörtleri giydi, ardından eğitmen eşliğinde salonda spor yaptı. Katılımcılar, spor eğitmeninin gösterdiği ve herkesin evde, iş yerinde günde 5 dakikasını ayırarak yapabileceği temel esneme ve ısınma hareketlerini yaptı.

\'YENİ BİR TANIM LAZIM\'

Toplantı, Muratpaşa Belediyesi\'nin bu alanda çalışmalarını içeren sunumla devam etti. Sunumun ardından Başkan Ümit Uysal, konuşmasında spora ilişkin yeni bir tanımlamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başkan Uysal, bir yanda sporun bir nevi \'show business\' olarak ifade edilen tarafı bulunduğunu, diğer yandan bireyi geliştirici bir aktivite tarafının olduğunu söyledi.

\'11 BİN KİŞİYE SPOR YAPTIRIYORUZ\'

Birey ve bedeni geliştiren, toplumsal barışı pekiştiren bir aktivite spor olarak tanımlandığında eğlence endüstrisinin parçası olan spor için ayrı bir tanım gerektiğini belirten Uysal, şunları söyledi:

\"Bu tasnifi yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde durduğumuz yeri anlatmakta zorluk çekiyoruz. Amatör sporlar ya da spor, sosyalleşmenin bir aracıdır. İş çıkışı mahallenin spor salonunda hentbol oynamaktır. Mahallenin kasabının, manavının, doktorunun bir araya gelip futbol oynamasıdır. Koşmaktır. Spor böyle bir şeydir. Kitleseldir. Spor olan spor budur. Geliştirici olan, insanı barıştıran, insanı insan yapan spor budur. Barışçı, sevgi ve saygı dolu, kendine güvenen birey olmak ve bunun yanında tansiyon, şeker hastalığından uzak durmak isteyen insanlar kitle sporlarıyla uğraşır. İşte Muratpaşa Belediyesi\'nde bu anlayışla 11 bin kişiye düzenli spor yaptırıyoruz.\"

\'SİYASET SPORDAN ELİNİ ÇEKMELİ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öney ise konuşmasında siyasetin spordan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Sporun milli bir mesele olduğunu kaydeden Öney, \"Spora erişimde fırsat eşitliğini sağlamak sosyal demokrat anlayışın en önemli görevlerinden biridir\" dedi. Sporun başka figürlerin müdahalesi olmaksızın ilgili bakanlık, spor insanları, vatandaşlar ve kulüpler eliyle kendi mecrasında gelişebileceğini belirten Öney, \"Ama siz oraya başka figürleri dahil ederseniz o mecra ya parçalara ayrılır ya da kurur. \'Geliştiriyorum\' derken oradaki asıl potansiyeli de yok edersiniz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Spor Kurulu Batı Akdeniz Bölge Toplantısı, diğer katılımcıların konuşmaları ve ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran Öney\'in yaptığı değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI