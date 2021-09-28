CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Sağlık Bakanı Koca'ya 'kapatılan hastanelerdeki yatak sayılarını' sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, hastane ve yatak sayılarını Meclis gündemine taşıdı. Kuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "2016-2021 yılları arasında Türkiye genelinde ve Ankara'da açılan hastaneler ve yatak sayıları ile aynı dönemde kapatılan hastaneler ve yatak sayıları nedir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kapatılan hastaneler ve yatak sayıları ile ilgili, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kuşoğlu, Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Bina ve arsalar ne durumdadır?"