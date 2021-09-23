CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri “Yolsuzluk var ama ne yapalım?” diyor; Cumhurbaşkanı’ndan korkuyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Sayıştay raporlarında Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları ile ilgili yazılan raporlarda çok net ispatlanmış yolsuzluk iddiaları olduğunu söyledi. “Meclis olarak buna müdahale edemedik. Çünkü AKP ve MHP milletvekilleri ellerini kaldırmaya korkuyorlar” diyen Kuşoğlu, “Cumhur ittifakının milletvekilleri diyorlar ki; ‘Yolsuzluk var ama ne yapalım?' Korkuyorlar cumhurbaşkanından. Böyle bir sistem olamaz” diye sitem etti.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Kuşoğlu, iktidar partisi AKP’yi ve cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. Kuşoğlu şunları kaydetti:

"Normal olarak parlamenter rejim ile yönetilen devlet sisteminde düzenlenmeler yapılması da gerekiyordu. Gelişen teknoloji ile birlikte başta hukuk olmak üzere reformlar yapılması gerekiyordu. Kurumsallaşmanın daha üst düzeye çıkması gerekiyordu.

Fakat bir değişiklik yapıldı Tek Adam Rejimi ile kurulan sistem 3 yılda çöktü, ekonomi de çöktü. Türk tarihinde olmayan bir sistem geldi. Türk tarihinde ilk defa tek bir kişinin idaresi var. Binlerce yıllık tarihimizde böyle bir başka örnek yok.

Şimdiki sistemde seçilmiş yetkili, sorumlu tek bir kişi var o da cumhurbaşkanı. Böyle bir sistem yok böyle bir sistem yürümüyor. Üç senenin sonunda yürümeyen ve göz göre göre çöken sistem var. Bu çöküşü görmeyen, önleyemeyen ve sadece seyreden 19 yıllık bir AKP iktidarı var. Bu sistem ekonomiyi de dış siyaseti de itibarı da batırdı. Toplumsal ilişkilerimizi kutuplaştırarak sıkıntıya soktu. Devlet hafızasını ve aklını yok etti."

“128 milyar dolar kimlere gitti, kimler bu işten anormal paralar kazandı?”

CHP’nin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili gündeme getirdiği 128 milyar doları soran Kuşoğlu şöyle konuştu:

"128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervleri eridi. Hazine ile anlaşma yapılmış ve kamu bankaları ile birilerine satılmış. 128 milyar dolar kimlere gitti, kimler bu işten anormal paralar kazandı? Bu konuların araştırılıp denetlenmesi gerekiyor ancak yine denetlenmiyor. Denetlenemeyen bir sistem var.

Merhum Süleyman Demirel başbakan iken yeğeni Yahya Demirel'i hayali ihracattan yargılanmasını engellemedi, mahkûm edildi hapse gönderdi. Demirel cumhurbaşkanı iken diğer yeğeni Murat Demirel'in bankasına el kondu. Merhum başbakan Turgut Özal ise rüşvet almak istediği için, bakın dikkat edin aldığı için değil teşebbüs ettiği için dönemin bakanı İsmail Özdağlar'ı yüce divana gönderdi. Özdağlar yargılandı, mahkûm oldu cezası yattı ve tahliye oldu.

“Yolsuzluklara karşı müdahale edemiyor”

Bugüne bakarsak yolsuzluklar her gün medyada yer alıyor. 4 bakan hakkındaki iddialar ortada iken mecliste AKP oyları ile yüce divana gönderilmediler. Dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu yüce divana göndermek istediğini ancak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Yolsuzluklara karşı müdahale edemiyor. TMSF Sürat Kargo meselesinde çok açık zarar edilen yılın rakamları alınmış kar edilen yıllar dikkate alınmadan muhammen bedel hesaplanmış ve ona göre satılmış. Bu kadar açık bir yolsuzluk var buna bile müdahale edemeyen bir sistem var. Böyle bir şey olamaz."

“Cumhurbaşkanından korkuyorlar; böyle bir sistem olamaz”

Sözlerinin devamında, “Sayıştay raporlarında Ulaştırma Bakanlığı ve karayolları ile ilgili yazılan raporlarda çok net ispatlanmış yolsuzluk iddiaları var” diyen Kuşoğlu, “Meclis olarak buna müdahale edemedik. Çünkü AKP ve MHP milletvekilleri ellerini kaldırmaya korkuyorlar. Cumhur ittifakının milletvekilleri diyorlar ki; ‘Yolsuzluk var ama ne yapalım?' Korkuyorlar cumhurbaşkanından. Böyle bir sistem olamaz. Millet adına denetleyemeyen, yolsuzlukları soruşturamayan, yolsuzluklara dur diyemeyen bir meclis olabilir mi?"

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