CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Kılıçdaroğlu'nun Denizli ziyaretinde gözlerini dolduran o anları anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Denizli’deki esnafı ziyaret ettiği sırada gözleri dolan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, karşılaştığı kadının dramını “Dedi ki ‘Benim dört tane çocuğum var. Ekmek alacak paramız yok. Açız. Buradaki lokantaya geldim. Yemek artıklarını bana verecekler. Onu bekliyorum.’ O yüzden gözlerim doldu. Bir anne olarak kötü oldum” diye anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Denizli programında esnaf ziyareti sırasında gözleri dolan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bunun nedenini ANKA Haber Ajansı’na aktardı. Karaca, Kılıçdaroğlu’nun esnaf gezisi sırasında bir kadının köşede beklediğini ve mahcup durumda olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

“Kendisine ‘Nasılsınız, Genel Başkanımız ile mi görüşmek için bekliyorsunuz?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Görüşmek ister misiniz?’ diye sordum. ‘Utanırım, anlatamam’ dedi. ‘Niye utanıyorsunuz ki?’ dedim. ‘Siz kimseniz’ dedi bana, ‘Ben milletvekiliyim. Bana anlatabilirsiniz’ dedim.

Dedi ki ‘Benim dört tane çocuğum var. Ekmek alacak paramız yok. Açız. Buradaki lokantaya geldim. Yemek artıklarını bana verecekler. Onu bekliyorum.’ O yüzden gözlerim doldu. Bir anne olarak kötü oldum. Hem de çocuklarına yemek artığı alabilmek için lokanta önünde bekleyen bir annenin mahcubiyetini… Asıl mahcup olması gerekenler o analar değil. O anaları bu duruma düşürenlerdir.”

Karaca konuyu Kılıçdaroğlu’na da aktardığını ve kadına yardımcı olacaklarını da bildirdi.