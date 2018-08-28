CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Cumartesi Anneleri'ni istismarcılıkla suçlayanlar, şehit ailelerinin acılarını istismar ediyor

CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumartesi Anneleri'ni 'istismarcılıkla' suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Gökçen, "Cumartesi Anneleri'ni istismarcılıkla suçlayanlar, bugün şehitlerimizin ailelerinin acılarını istismar etmeye çalışıyor" dedi.

CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, polisin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Lisesi'nin önünde 700. kez oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne yaptığı saldırıyı eleştirdi. Cumartesi Anneleri'nin hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını belirten Gökçen, “Masumiyet karinesi başta olmak üzere, yaşam hakkı ve toplanma hakkına aykırı yasakları tanımıyor, hak mücadelemizi yurttaşlarımızla birlikte sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Gökçen'in konuya ilişkin yaptı yazılı açıklama şöyle:

“Cumartesi Anneleri'nin 700. Hafta buluşmasında kayıp yakınlarının adalet talebini dile getirmek için barışçıl bir şekilde toplananlara polisin sert müdahalesini bir kez daha kınıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “istismarcı” olmakla suçladığı Cumartesi Anneleri, devletin gözetimi altında kaybedilen ve dosyaları aydınlatılmayan yakınlarının kemiklerini hala alamadıklarından Galatasaray Meydanı’nı çocuklarının mezarı olarak görmeye mecbur bırakılıyorlar.

Cumartesi Anneleri'ni istismarcılıkla suçlayanlar, bugün şehitlerimizin ailelerinin acılarını istismar etmeye çalışıyor.

Dün Erdoğan hakkında söylediklerinin bugün tam tersi yönünde açıklamalar yapan Süleyman Soylu’nun annelerin acılarını anlamasını beklemiyor, merhamet istemiyoruz.

Anayasa’nın insan haklarını korumak için var olduğunu ve terörle mücadelede insan haklarına saygının işlevini hatırlatıyor; anayasal haklara ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine saygı göstermek zorunda olduğunu belirtiyoruz.

Masumiyet karinesi başta olmak üzere, yaşam hakkı ve toplanma hakkına aykırı yasakları tanımıyor, hak mücadelemizi yurttaşlarımızla birlikte sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”