CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Sosyal medyadan yürütülen tartışmalardan partimiz zarar görüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmamalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu" belirterek ''İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Partimiz ciddi zarar görüyor'' dedi.

Erkek, Muharrem İnce'ye yakın isimler arasında yer alan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. İmzaların parti dışında bir yerde incelenemeyeceğinin altını çizen Erkek, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz'' dedi.

''İmzalar son gün de gelse incelenir''

Erkek, "Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkez'e sunarlar ve inceleriz. İmzalar son gün de gelse incelenir'' diye konuştu.