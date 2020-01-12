CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını ona göre yapsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, iktidarın yapılacak ilk seçimde gideceğini ifade ederek, “Bunlara güvenenlere bir şey söyleyim: Bu adam gidici. Kalma ihtimali asla yok. Bütün iş dünyası, bürokrasi dünyası ve yargı dünyası hesaplarını buna göre yapsın” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, insanların işsizlikten kırıldığını, fabrikaların kapandığını, çiftçiliğin bittiğini, esnafın kan ağladığını kaydederek, tüm bu ortamda iktidarın Kanal İstanbul projesini gerçekleştirmek istediğini dile getirerek şunları söyledi:

“İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı var. Ve o bilimsel sonuçlara dayanarak Kanal İstanbul’un şehre büyük zarar vereceğini söyleyerek karşı çıkıyor. Sen seçilmiş bu adamın kentine ne hakla Cumhurbaşkanı sıfatıyla müdahale ediyorsun. O gelse senin sarayına karışsa ne olacak? Yaptığın Anayasa’ya aykırı. Orada iki tane barajımız var. İstanbul’da bu yatırıma ihtiyaç yok. Ülkede insanlar aç. Orada Araplara sattığın, Katarlılara sattığın araziler rant yapsın diye 75 milyar yatırım yapmaya kalkıyorsun. Bu nasıl vicdan?”

Tüm bunların insanların gözünden kaçmadığını ve seçmenin davranışını önemli ölçüde ekonominin belirlediğini vurgulayan Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Bir ülkede demokrasi yoksa, adalet yoksa, o ülkede ekonomi yoktur, zenginlik yoktur. Eğer bir ülkede kuvvetler ayrılığı yoksa cumhurbaşkanı mahkemelere talimat veriyorsa, parlamento çökertilmişse, o ülkede ekmek yoktur. ‘Ne yaparlarsa yapsınlar, ben esnafım, muhafazakarım, işime bakarım’ dersen, boşuna uğraşma, kuvvetler ayrılığı yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa ekmek yok sana.

Tayyip Erdoğan’a başka, Aykut Erdoğdu’ya başka, yandaşa, vatandaşa başka hukuk varsa kimseye ekmek yok. Falan cemiyetin filan kurumu ele geçirdiği, hakimlerin keyfine göre karar verdiği ülkede, iş yok, siftah yok, müteşebbise kar yok, asgari ücretliye zam yok.”

“Demokrasi gelirse Erdoğan gider”

Erdoğan’ın muhalefetin bunları anlatmasından korktuğunu kaydeden Erdoğdu, “Demokrasi ve adalet istediğinizde Tayyip Erdoğan gidecektir. Onun etrafındaki küçücük rant grubu şu anlattıklarımdan çok korkuyor. Çünkü, ‘demokrasi ve adalet yoksa ekmek yoktur’ dediğimiz an Tayyip Erdoğan ve onun gibi ülkelerini soymuş olun liderlerin hepsi çökecek” diye konuştu.

Gençlerin ülkeden umudu kalmadığı için iyi eğitimli olanların yurt dışına gittiklerine dikkat çeken Erdoğdu, resmi rakamlara göre, gençler arasında işsizliğin yüzde 26 düzeyinde olduğuna dikkati çekti.

“İktidar istediği kadar hamaset yapsın, istediği kadar milliyetçilik, muhafazakarlık nutukları atsın ülke zor durumda” diyen Erdoğdu, gençlerin ülkesinden umudunu kaybettiğini, bunu tersine çevirmenin yolunun da demokrasi ve adaletten geçtiğini söyledi.

CHP olarak halkla birlikte bunun mücadelesini vereceklerini, yüksek teknolojili katma değerli üretime geçip bu gençlere yüksek ücretli iş alanları sağlayacaklarını kaydeden Erdoğdu şöyle konuştu:

“Bütün bu dengeli kalkınmayı sağlayacak kadrolar var. Çoğu bakanlıklarda perişan ediliyor. Bu kadroları toparlayacak, yeni bir kalkınma modeli yaratacağız. Bizim Ortadoğu savaşında işimiz yok. Irak’ta Suriye’de barışı sağla, bak Güney illeri nasıl kalkınıyor. Rusya, ABD ve Çin’le aynı anda iyi ilişkiler kuracak diplomatik başarımız olmak zorunda. Onlarca başlık var, bakanlıkları tekrar ayağa kaldırmak, müsteşarlık düzenini tekrar kurmak zorundayız. Bunu sağlarsanız insanlar sizin ülkenizde kalır, istihdam sağlayan yabancı yatırımlar gelir, tarımınızdaki katma değerli ürünler artar, enerji alt yapınız gelişir.”

“Ülkenin gelecek 30 yılı satıldı”

Erdoğdu, iktidarın yol yapmakla, KÖİ yöntemiyle yaptığı projelerle övündüğünü ifade ederek, “Yaptınız da 2 trilyon vergi topladınız. Özelleştirerek sattıklarınız da cabası. Yaptığınız bu projelerle ülkenin 30 yıllık geleceğini de sattınız” dedi. Havalimanı varken, gereksiz hava limanı yapıldığını, arsa rantı için köprü, otoyol yapıldığını anlatan Erdoğdu şunları kaydetti:

“Bunlara güvenenlere bir şey söyleyim. Bu iktidar, bu adam gidici. Kalma ihtimali asla yok. İlk seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gidici. Bütün iş dünyası bütün bürokrasi dünyası bütün yargı dünyası hesaplarını buna göre yapsın. Halk istedikten sonra öyle bir dakika oturtmazlar insanı. Bu halk bütün adaletsizliklerine rağmen sandığa oyunu attığı an gideceksin. Herkes hazırlığını ona göre yapsın, Şimdi yandaşların hepsi İngiltere’den gayrimenkul alıyor. Hepsi İngiltere’ye kaçma derdinde. Ama onlara da bir kötü haberim var, halktan çaldıklarını geri verecekler. Öyle, ‘halktan çalayım, burda milliyetçi muhafazakar görüneyim, İngiltere’de 50 milyona malikane alayım, bu halk da saf saf beklesin’ Böyle bir şey yok. O paraları kuzu kuzu getireceksiniz”