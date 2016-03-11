CHP: Emine hanım çok faydalı buluyorsa 1000 odalı sarayın bir kısmını harem yapsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘’Harem kadınları hayata hazırlayan bir eğitim yuvasıdır’’ sözlerine tepki gösterdi. Cankurtaran, “Eğer Emine Hanım çok faydalı buluyorsa 1000 odalı sarayının bir kısmını harem yapabilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın açıklaması şöyle:

“Faydalı buluyorsa Saray’ın bir kısmını harem yapabilir”

‘’Eğer Emine Hanım çok faydalı buluyorsa 1000 odalı sarayının bir kısmını harem yapabilir. İçine öğrenci gibi gördüğü cariyeleri de yerleştirebilir. Biz CHP olarak kadınların yerinin harem değil, işyerleri, gerçek okullar, sokaklar, meclis olduğunu tekrar hatırlatacağız.’’

“Bizim kültürümüzde harem yoktur”

‘’Emine Hanım, Harem’i bir eğitim yuvası diye nitelendirerek sempatik göstermeye çalışıyor ama bir kadın olarak en önemli ayrıntıyı atlıyor. Öncelikle Harem, dün de bugün de dünyada çok eşliliğin en başta gelen sembollerinden biridir. Bizim kültürümüzde harem yoktur. Eski Türk toplumlarına bakın hiçbirinde harem göremezsiniz. Harem bize Bizans yoluyla geçen ve özellikle İstanbul’un fethinden sonra yaygınlaşan bir uygulamadır. Benzerleri Arap, İran, Hint, Çin kültürlerinde vardır ama Türk kültüründe yoktur.’’

“Harem’e kadınlar kaçırılarak geliyordu”

‘’Esir pazarlarında elden ele satıldıktan sonra çok güzel olanları Harem’e alınıyordu. O süre zarfına kadar başlarına neler geldiğini Allah bilir. Yaşamları boyunca Padişah’ın kulu yani köleleriydi. Harem’e girdikten sonra da bir daha oradan çıkamıyorlar bir nevi hapis hayatı sürüyorlardı. İnsanların zorla kaçırılarak getirildikleri ve yaşamlarının sonuna kadar zorla tutuldukları biryer iyi eğitim dahi verse sempatik gösterilebilir mi? En azından bir kadın için sempatik olmamalı.’’