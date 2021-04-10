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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu kaza geçirdi

Kuşoğlu'nun yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

10 Nisan 2021 20:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, öğle saatlerinde Niğde-Adana yolunda trafik kazası geçirdi. Kuşoğlu'nun yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kuşoğlu ile TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in aynı dakikalarda kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kaza geçirdikleri yerin aynı bölge olduğu öğrenildi.

Bülent KuşoğluAli ŞahinNiğdeCHP Genel Başkan YardımcısıCHP
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