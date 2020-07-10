CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: TÜİK acaba hangi ülkenin işsizlik ve istihdam oranlarını hesaplıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik rakamlarını eleştirdi. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, “TÜİK'in 10 Temmuz 2020 itibarıyla bir skandala imza attığını öne sürerek, kurumun işsizliğin pandemi sürecinde neredeyse hiç yaşanmadığını, aksine azaldığını açıkladığını” belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

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Dünya genelinde pandemi nedeni ile olağanüstü koşullar yaşanırken, tüm ülkelerde kitlesel işsizlikler görülürken TÜİK'e göre Türkiye'de hiç kimsenin işsiz kalmadığının, hiçbir iş yerinin kapanmadığının açıklandığını savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

TÜİK acaba hangi ülkenin işsizlik ve istihdam oranlarını hesaplıyor merak ediyoruz ve açıklama bekliyoruz. İstihdam 2014 yılı seviyelerine indi, 3 milyon 13 bin kişi iktidarın kendisine iş bulacağına artık inanmıyor. İstihdamda 2019 Nisan aynına göre tam olarak 2 milyon 585 bin kişi azalarak son 6 yılın en düşük seviyesine ilerlemiştir. Ayrıca son bir yılda iş gücünden çekilenlerin sayısının 3 milyon 13 bin kişiye çıkması insanların artık iş bulmaktan ümidinin kalmadığının bir göstergesidir. İstihdam 2014 yılında 25 milyon 933 bin iken Nisan 2020'de 25 milyon 614 bine gerilemiştir. Hem istihdamda hem iş gücünde bu kadar olağanüstü azalışlar yaşanmasına rağmen açıklanan işsizlik rakamları gerçekliği yansıtmaktan uzaktır. TÜİK'in işsizlik tanımını değiştirmesi artık bir zorunluluktur.