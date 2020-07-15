CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilere 1177 lira yerine 547 lira verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 sürecinde işsizlik ve gelir kaybının tarihi seviyelere ulaştığını ve işsizler için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun bu süreçte işsizlerden çok, işverenlerin derdine deva olduğunu söyledi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun haziran ayı bültenine göre, Nisan-Haziran 2020 dönemlerinde nakdi ücret desteğini almaya hak kazanan 1 milyon 705 bin 147 kişiye toplam 2.8 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Ağbaba, “Ücretsiz izin uygulaması ile günlük 39 lira yani aylık 1177 liraya muhtaç bırakılan milyonlarca çalışana bu süreçte bu para bile çok görülmüştür. Fonda yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık 1177 lira değil, ortalama her bir işçiye aylık 547 lira verilmiştir” dedi.

CHP'li Ağbaba, “Ücretsiz izne çıkarılan işçilere İşsizlik Fonu’ndan aylık asgari ücret düzeyinde ücret ödenmeli” dedi.

2.2 KAT FAZLA

Ayrıca bu yılın ilk 6 ayında işverenlere teşvik ve destek gelirleri adı altında 9.3 milyar lira, aktif iş gücü programlarından 1.9 milyar lira ve işbaşı eğitim programlarından 1.5 milyar lira olmak üzere 12.8 milyar lira para aktarıldığını belirten Ağbaba, buna karşın TÜİK’in işgücü verilerine göre istihdamın ocak- nisan arasında 1 milyon 652 bin kişi azaldığını ifade etti.

Ağbaba, şöyle devam etti:

“Son 6 ayda işsizlere işsizlik ödeneğinden toplam 5.6 milyar lira ödenirken, işverenler fondan işsizlere göre 7.1 milyar lira daha fazla yararlandı. Yani işverenlere fondan işsizlere göre 2.2 kat daha fazla para kullandırıldı."