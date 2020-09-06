CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel: Covid-19 testim pozitif çıktı, son 1 haftada temasım olan herkesin test yaptırmasını rica ediyorum

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Adıgüzel, "Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre izole yaşayacağını" yazdı.

Onursal Adıgüzel şöyle dedi:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle... "