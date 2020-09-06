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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel: Covid-19 testim pozitif çıktı, son 1 haftada temasım olan herkesin test yaptırmasını rica ediyorum

Onursal Adıgüzel: Sağlık durumum gayet iyi

06 Eylül 2020 12:08

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Adıgüzel, "Sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre izole yaşayacağını" yazdı. 

Onursal Adıgüzel şöyle dedi: 

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle... "

 

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