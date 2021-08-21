CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel: Saray, göçmenler için AB'den alınan fonlar hakkında bilgi vermekten ısrarla kaçınıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Avrupa Birliği’nden (AB) göçmenler için alınan fonları TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Açıkel’in, göçmenler için Avrupa Birliği’nden alınan fonlar hakkındaki sorularına; “Sığınmacı Mali İmkan Fonu, AB tarafından belirlenen projeler kapsamında projelerde belirlenen ilke ve kurallara göre kullandırılmaktadır” yanıtı verdi. Açıkel, yanıtı; “Saray ısrarla bilgi vermekten kaçınıyor” açıklaması ile değerlendirdi.

Açıkel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; şu sorulara yanıt aradı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, diğer devletlerden veya Avrupa Birliği’nden Suriyeli sığınmacılar için fon, yardım, kredi almakta mıdır, alınıyorsa 2011 yılından bugüne kadar Suriyeli sığınmacılar için alınan hibe, yardım ya da fonların süreleri ve toplam bedeli nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriyeli sığınmacıların varlığı nedeniyle aldığı maddi yardım, hibe ya da fonları almak için bir taahhüt vermiş midir, bu yardımların alınmasındaki şartlar nelerdir?

Suriyelilerin günlük ihtiyaçlarını karşıladığı söylenen fonlar nasıl dağıtılmaktadır? Suriyeli sığınmacılara nakdi yardım yapılmakta mıdır, yapılmakta ise kaç sığınmacıya ne sıklıkla ve ne kadar ödenmektedir?”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ülkemizdeki Suriyelilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2016 yılında Avrupa Birliği ile sağlanan mutabakat çerçevesinde Sığınmacı Mali İmkan Fonu (FRIT) mekanizması kurulmuştur. Bu fon, AB tarafından belirlenen projeler kapsamında projelerde belirlenen ilke ve kurallara göre kullandırılmaktadır” yanıtı verdi.

"Verilen yanıtlar kamuoyunu bilgilendirme amacından çok uzak"

Açıkel, yaptığı açıklama ile Oktay’dan gelen yanıtı değerlendirdi. Yanıtın, halkı bilgilendirmekten kaçınma amacıyla verildiğini belirten Açıkel, şu açıklamayı yaptı:

“Sığınmacı selinin başından itibaren, Saray'ın kullanılan yardım, fon ve hibeler konusunda saydam olması gerektiğini söyledik. Nisan 2021'de Saray'a sorduğumuz sorulara gelen yanıtlar ise yine kamuoyunu bilgilendirme amacından çok uzak. Suriyeli sığınmacılara harcanan kaynaklar ve bu kaynakların nereden alındığı, hangi harcamalar için kullanıldığı ve alınan yardımların hangi vaatler karşılığında alındığı konusunda büyük bir bilgi eksikliği var, Saray ise ısrarla bilgi vermekten kaçınıyor.

Benzer bir şekilde, İçişleri Bakanlığına sorduğumuz, vatandaşlık verilen Suriyeli ve diğer uyruklardan olan kişilerin sayısı nedir sorumuzu ve kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmekten uzak cevabı kamuoyu ile paylaşmıştık. Vatandaşlık verilen sığınmacılar ve sığınmacılara harcanan kaynaklar konusu, kamuoyunda haklı olarak büyük merak uyandırırken, Türkiye adeta AB’nin kapısında bir mülteci kampına döndürülmüş iken, halkımızı bilgilendirmekten kaçınma amacıyla verilen bu cevapları kamuoyunun takdirine sunuyoruz.” (ANKA)