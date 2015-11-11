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CHP Genel Başkan Yardımcı Murat Özçelik, istifa etti

Murat Özçelik, CHP'deki tüm görevlerinden istifa etti.

11 Kasım 2015 21:52

Murat Özçelik, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti

Radikal'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa dilekçesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

Özçelik, akşam saatlerinde, istifa dilekçesini Kılıçdaroğlu'na sundu. Kılıçdaroğlu'nun istifayı şu an için işleme koymadığı ve konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Murat Özçelik, milletvekilliği adaylığı sürecinde de istifasını sunmuş ancak kabul edilmemişti.

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