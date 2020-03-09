CHP Genel Başkan adayı Aytuğ Atıcı, “Tavşan aday mısınız” sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çıkacak olan Aytuğ Atıcı, “tavşan aday” iddiasına tepki gösterdi. “Bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir” diyen Atıcı, “Benim onur ve haysiyetime yakışmaz” ifadesini kullandı.

CHP, 28-29 Mart tarihinde kurultaya gidiyor. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olması beklenen kurultay için Aytuğ Atıcı ismi sürpriz olarak çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Aytuğ Yazıcı ile söz konusu ‘tavşan aday’ iddialarına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeyi yer verdi. Neden aday olduğunu iki madde ile açıklayan Atıcı’nın açıklamaları şöyle:

Neden aday oldunuz?

“1- Parti içi demokrasiyi en üst seviyeye taşımak için aday oldum.

2- CHP’yi iktidara taşımak için. Bunu nasıl yapacağımı da bir manifesto ile açıkladım.”

Aday olmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?

“İlk olarak Kemal Bey’le görüştüm. Kemal Bey’e ‘İlk olarak size söylüyorum. Genel başkan adayıyım’ dedim. ‘Şimdiye kadar ben hep size imza verdim. Ben hep size oy verdim. Şimdi sizden imza istiyorum, sizden oyunuzu istiyorum’ dedim. Gülüştük, ayrıldık.”

Aday olmak için gereken imzayı bulabilecek misiniz?

“Adaylığımı açıklar açıklamaz imzalar gelmeye başladı. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.”

Tavşan aday mısınız?

“Ben de bu tartışmaları içim acıyarak izliyorum. Bunu birileri çıkardı ama tuttu. Ben genel başkana vurmuyorum, partiyi kötülemiyorum, sanıyorum bundan çıktı ama ben çizgimi değiştirmeyeceğim. Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Benim onur ve haysiyetime yakışmaz.”