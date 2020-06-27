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CHP Gençlik Örgütü üyesi 8 kişi ifadeye çağırıldı; "2'si yarın sınava girecek"

27 Haziran 2020 23:07

Aralarında yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 2 öğrencinin de olduğu CHP Esenyurt Gençlik Örgütü üyesi 8 kişi akşam saatlerinde ifadeye çağırıldı.

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