CHP Gençlik Örgütü üyesi 8 kişi ifadeye çağırıldı; "2'si yarın sınava girecek"

CHP'li 8 kişinin akşam saatlerinde ifadeye çağırıldığını Twitter'dan duyuran İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz konusu olayı, "Gençlik demenin ironi demek olduğunu bilmeyenlerin talimatıyla olsa gerek" diyerek nitelendirdi.

Gençlerin YKS öncesinde ilçenin bazı noktalarına pankart astıları belirtildi. Soruşturmanın içeriğine ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

"8 gencimiz bu saatte ifadeye çağırıldılar"

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik demenin ironi demek olduğunu bilmeyenlerin talimatıyla olsa gerek, yarın sınava girecek iki öğrenci kardeşimizin de olduğu 8 gencimiz bu saatte ifadeye çağırıldılar. Takipteyiz."