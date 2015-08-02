CHP Gençlik Kolları heyeti Kobane'ye gitti, yardımları teslim etti

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan bir heyet Suriye'nin Kobane kentine geçerek, Kobane Kantonu Eş Başbakanı Enver Müslim ve kanton yetkililerinie toplanan yardımları teslim etti.

Radikal'de yer alan habere göre, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan bir heyet Suriye'nin Kobani kentine geçerek, toplanan yardımları kanton yönetimine teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç ve Genel Başkan yardımcısı Erhan Çetinkaya'nın Cuma günü geç saatlerde dar bir bir heyet ile Suriye'nin Kobani kentine geçtiği açıklandı.

Kobani Kantonu Başbakanı Enver Müslim ve kanton yetkilileri ile görüşen CHP Gençlik Kolları Başkanlığı heyetinin, gençlik örgütlenmesi tarafından toplanan yardımları da teslim ettiği öğrenildi. Kobani Kantonu Başbakanı Enver Müslim ile de görüşen CHP heyetinin daha sonra Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Heyetin yapılan görüşmeler ile ilgili olarak yarın CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacağı belirtildi.