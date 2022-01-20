CHP Gaziantep'ten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin ve belediye yetkisi hakkında suç duyurusu

CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda kalan yurttaşları suçlayan Gaziantep Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Gaziantep’te etkili olan kar yağışı şehirde ve çevrede bölgelerde yaşayan bir çok yurttaşa zor saatler yaşattı. Kar yağışının önceden bilinmesine rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in önlem almadığı öne sürüldü.

Hakan Tanrıöver ise sosyal medyadaki hesabından, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Tanrıöver “Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram..” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterince Tanrıöver silmek zorunda kaldı.

CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı belirtilerek cezalandırılmaları istendi.