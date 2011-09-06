CHP: Füze kalkanı İsrail'i korumak için

T24 - MYK sonrası Deniz Feneri davası, İsrail'le ilişkiler ve Türkiye'ye kurulacak füze savunma sistemiyle ilgili açıklamalar yapan CHP sözcüsü, bu sistemin İran'a karşı İsrail'i koruma amaçlı olduğunu ileri sürdü.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Birgül Ayman Güler konuştu.



Açıklamalarında Deniz Feneri davasına, İsrail'le ilişklere ve Türkiye'ye kurulacak füze savunma istemine değinen Güler, NATO şemsiyesi altında kurulacak bu sistemin İsrail'i korumayı amaçladığını söyledi.



Güler bir soru üzerine, ''...İran'dan hareket edebilecek füzelere karşı İsrail'i savunmak amacıyla kurulduğunu ve bunun da Türkiye toprakları üzerinde kurulma izninin iktidar partisine ait olduğunu vurgulamak istiyorum'' ifadesini kullandı.



CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, hükümetin dış politikasını eleştirdi.



Güler, uluslararası ilişkiler alanında İsrail ekseninde yaşanan gelişmelere değinen Güler, ''bir başka sefalet'' konusu ifadesini kullandı.





'Bu hükümet Türkiye'yi temsil edemez'



CHP olarak, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini çok önceden söylediklerini ifade eden Güler, ''BM'ye başvurup, BM'den kendisini yalnızca kendisini değil, Türkiye'yi mahkum eden kararlar alınmasını sağlayan bir Hükümet, Türkiye'yi dış dünyada temsil edemez.



AKP bu raporla Gazze ablukasına meşruluk süreci kazandırmanın başlıca nedeni oldu. Daha sonra İsrail'le her türlü ticari, askeri ilişkiyi keseceğimizi söyleyen Başbakan bunun üzerinden iki gün geçmeden, 'kastettiğim ilişkiler savunma sanayi ile ilgili ticari ilişkilerden ibarettir' diye açıklama yapabildi. Yani dedi ki, 'yanlış anlaşıldım.' Yaptırım gücünü kullanamayacağını bizzat kendisi dile getirdi. Böylece İsrail konusu, iç politika konusu olarak elinde evirip çevirdiğini ilan etti.



Dış politika gerçekten çok ciddidir. Hükümeti yargıda, yasamada ve dış politikada daha büyük bir ciddiyetle davranarak Türkiye'nin onurunu yükseltmeye davet ediyoruz.''





Deniz Feneri davası



Bugün adli yılın açıldığını anımsatan ve yargı sisteminde yaşananlar nedeniyel buruk bir kutmala yaptıklarını belirten Güler, Deniz Feneri e.V soruşturmasının savcılarının görevden alınmasına değindi.



Güler, ''Görevden alınan savcılar hakkında değerlendirme, henüz HSYK tarafından yapılmamışken, bu kurulun başkanı olan Adalet Bakanı tarafından mahkum edildiler. Bu durum HSYK'yı, yürütme organının emri altında Adalet Bakanı'nın gölgesi altında çalıştığına herhalde son günlerde verilmiş en somut son örnek.





Soruları tekrarladı



Bu davaya ilişkin Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu bir dizi soru yanıtlanmadan hala ortada duruyor. Bu soruların bir kısmını tekrar sunmak istiyorum:



Vaktiyle Deniz Feneri Derneği üzerinden oluşturulan fonlarla sayın Başbakan bir ilişkiniz var mıydı yok muydu?



Savcıların görevden alınmasının, davanın sanıklarından birinin bir şeyler yapılmazsa konuşacağı tehdidiyle bir ilgisi var mı yok mu?



Bu dava kapsamındaki tedarikçi firmalar kimler?



Bu firmalardan hangi fiyatlarla mal alındı?



Bu firmalarla dernek yöneticileri arasında nasıl bir ilişki var?



İşin arkasında daha başka kimler var?



Biz şimdi bu soruların, sorulduğu günden daha önemli ve daha ağır sorular olduğu kanısını taşıyoruz.''





CHP örgütü protesto edecek



Bir gazetecinin, ''Deniz Feneri konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz, belgeler mi açıklanacak, nasıl bir yöntem izlenecek?'' sorusu üzerine Güler, ''Eldeki bütün hukuki ve siyasi araçları kullanacağız. Yalnızca CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarla yetinmeyeceğiz, bütün il başkanlıklarımız da adliyelerin önüne giderek yapılan bu hukuksuzluğu ve yargının üzerine düşürülen lekeyi kendi il halklarına şikayet edecekler. Yani tüm örgüt olarak bir protesto dalgası içinde yürüyoruz'' dedi.





BDP ve Ankara



Güler, başka bir soru üzerine, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinin kendilerine ulaşmadığını, ulaşması durumunda değerlendireceklerini bildirdi.



Güler, Ankara İl Yönetimi'nde kongre talebinin bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini, yeni atanan Ankara İl Başkanı'nın yönetimini oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.





