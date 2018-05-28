CHP, Fethullah Gülen'in iade dosyasını incelemek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in ABD'den istendiği iade dosyasını görmek için Adalet Bakanlığı'ına başvurdu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin AKP'nin ABD'den "usulüne uygun" bir şekilde iade talebinde bulunmadığını ileri sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında İnce'nin iddialarına belgelerle yanıt vereceğini açıkladı. Erdoğan'ın katılacağı yayın saat 23.00'da.