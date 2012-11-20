CHP: F-16 denizin dibinde 16 yıldır neden bekliyor!

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli 1996 yılında düşürülen Türk F-16'sının enkazına ve uçağın pilotu Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın da naaşına 16 yıldır ulaşılmamasını TBMM gündemine taşıdı. Şehit pilotun ailesinin naaşın bulunması için 10 bin imza toplandığını, imzaların Cumhurbaşkanı'na gönderildiğini anlatan Türeli, Milli savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Türeli, önergesinde, Suriye tarafından düşürülen bir başka Türk uçağının enkazının bulunduğunu hatırlattı.

10 bin metreden Air France uçağı çıkarıldı

Türeli, F-16 sorusu yönelttiği bakan Yılmaz’a Air France hatırlatması yaparak şunları söyledi: 8 Ekim 1996'da Sakız Adası açıklarında Yunan savaş uçaklarıyla it dalaşı yapan Türk F-16'sı düşmüştür. Düşen uçağın pilotlarından Yarbay Osman Çilekli kurtulurken, öğretmen Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize gömülmüştür. Yıllar sonra bir Yunan dergisi olayın kaza olmadığını, Yunan Mirage savaş uçağının füzeyle Türk savaş uçağını vurarak düşürdüğünü yazmıştır. Söz konusu olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen uçağın enkazı ve Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşı hala çıkarılmamıştır. Öte yandan, dünyaca ünlü araştırma gemisi Nautilus geçtiğimiz günlerde Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağının enkazını ve pilotların naaşını bulmuştur. Yine 2009 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde düşen ve 228 kişinin öldüğü Air France uçağının kara kutusu 10 bin metre derinlikten çıkarılmıştır. Buna karşılık 1996 yılında Ege'de düşürülen uçağımızın ise sadece 400 metre derinlikte olduğu ifade edilmektedir."

-Uçağın düşürüldüğü 1996 yılından bu yana gerek uçağın enkazı gerekse Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşının çıkarılmasına yönelik olarak herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

-Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağının ve Atlantik Okyanusu'nda düşen 10 bin metre derinlikteki Air France uçağının enkazlarına kısa zamanda ulaşılmasının da gösterdiği üzere, bu alanda gerekli teknik kapasite mevcut olmasına rağmen, 1996 yılında düşürülen uçağımızın enkazına ve hayatını kaybeden pilotumuzun naaşına neden hala ulaşılamamıştır?

- Uçağımızın enkazına ve pilotumuzun naaşına ulaşılması için bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?