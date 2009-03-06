CHP: Ergenekon siyasallaşıyor

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Mustafa Balbay'ın tutuklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Ergenekon davasının hukuki niteliğinden uzaklaşarak daha da siyasallaştığını görüyoruz" dedi.





TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle gazetenin bürosuna "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.



Mumcu, gazete binasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Balbay'ın, eşi Uğur Mumcu ile uzun zaman çalışma arkadaşlığı yaptığını ifade eden Güldal Mumcu, "Geçmiş olsun dileklerimi iletmeye geldim" dedi.



Basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Mumcu, "Yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü herkese lazımdır. Bunu herkesin idrak etmesinde yarar görüyorum" şeklinde konuştu.



Gazetenin yazarlarından Cüneyt Arcayürek de Balbay'ın yaklaşık 10 saat süreyle sorgulandığını dile getirerek, "sağlıklı ifade vermesinin mümkün olmadığını" söyledi. Balbay'ın tutuklanma gerekçesine de tepki gösteren Arcayürek, "Darbe yapmak isteyenler, darbe yapanlar kol geziyor ama Balbay içeride. Türkiye nereye gidiyor?" diye sordu.



Öte yandan, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, İP Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de gazete binasına gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasının beyaz çıktığı sayı ile İlhan Selçuk'un Mustafa Balbay'ın tutuklanması hakkındaki bugünkü yazısı Cumhuriyet Gazetesi'nin girişine asıldı.



CHP Sözcüsü ve Genel Saymanı Mustafa Özyürek ise Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'a bir mesaj göndererek, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın tutuklanmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.



‘Korku yaratılmaya çalışılıyor’



Özyürek, mesajında şunları kaydetti:



"Ergenekon davasının hukuki niteliğinden uzaklaşarak daha da siyasallaştığını görüyoruz. Laik Cumhuriyet'e bağlı, Atatürk ilkelerine inanan yazar ve aydınları gözaltına alarak, tutuklayarak toplumda korku yaratılmaya çalışılmaktadır.



CHP olarak hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkemizde egemen olmasını, davaların siyasallaştırılmaması için hukuk mücadelesine devam edeceğiz.



Sayın Mustafa Balbay'a, siz ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyor, Balbay'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."

