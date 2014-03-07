CHP: Erdoğan’ın kendisi ve ailesi için Malezya'dan sığınma hakkı istediği iddiası doğru mu?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “18 Aralık 2013 günü Çalık Holding Binası’na taşınmaları tamamlanan paraların daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanının bulduğu bir formülle Uzakdoğu’daki bir ülkeye sevk edilmesi planının devreye sokulduğu iddiası doğru mudur? Paraların evlerden Minibüslere aktarılarak Çalık Holding Binası’na taşındığı iddiası doğru mudur?” sorularını yöneltti. TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde CHP’li Tanrıkulu, Başbakanın Malezya’dan sığınma hakkı istediğine ilişkin iddiaları da gündeme getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu soru önergesi şöyle:

Türkiye tarihinin en büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun 17 Aralık 2013 günü başlatıldığı gün Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı saat sabah 8:02 de arayarak operasyondan haberdar etmesi ve Bilal Erdoğan’ın Kısıklı’daki villası da dâhil 5 ayrı evde tutulan paraların evlerden tasfiye edilmesini istemesinden sonra gün boyunca süren ve ertesi güne dek sürdüğü paraların evlerden taşınması talimatından sonra gelişen süreçte;

- Paraların (Dolarlar ve Eurolar) evlerden Minibüslere aktarılarak Çalık Holding Binası’na taşındığı iddiası doğru mudur?

- 18 Aralık 2013 günü Çalık Holding Binası’na taşınmaları tamamlanan paraların (Dolarlar ve Eurolar) daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanının bulduğu bir formülle Uzakdoğu’daki bir ülkeye sevk edilmesi planının devreye sokulduğu iddiası doğru mudur? Recep Tayyip Erdoğan bu formülü bulan danışman kimdir?

-Hiç planda yokken birden Uzakdoğu Resmi gezisi gündeme alınarak Çalık Holding Binası’nda tutulan paraların (Dolarlar ve Eurolar) 3 Ocak 2014 tarihinden itibaren Uzakdoğu gezisi için ayarlanan Uçağa sevk edildiği iddiası doğru mudur?

‘Malezya’dan sığınma hakkı mı istendi?

-Uzakdoğu gezisinin, şüpheli görünmemesi için 3 ülkeyi kapsayacak şekilde gezi düzenlendiği iddiası doğru mudur?

-Japonya ve Singapur’a ziyaretlerin tamamen göstermelik olarak düzenlendiği iddiası doğru mudur?

- Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve ailesi için Malezya’dan sığınma hakkı istediği iddiası doğru mudur?

- İddia doğru ise Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve ailesi için Malezya’dan sığınma hakkı verildiği iddiası doğru mudur?

- 25 Aralık 2. Dalga Operasyon ve Soruşturmasından bir gün önce Medical Park Hastanelerinin Carlyle ( Varlık Yönetimi Şirketi ) tarafından sahip olunan % 40 hisselerinin 24 Aralık 2013 tarihinde Malezyalılara (Turkven Özel Yatırım Fonu ) satıldığı iddiası doğrumudur? Doğruysa bu bir tesadüf müdür?

- 25 Aralık 2. Dalga Operasyon ve Soruşturmasından iki gün önce 23 Aralık 2013 tarihinde Hintli GMR’ye ait yüzde 40 payın 1 milyar Ringgit’e (yaklaşık 225 milyon Euro) SABİHA Gökçen havalimanının yüzde 20 oranla ana hissedarlarından Malezyalılara (Malaysia Airports ) satıldığı iddiası doğrumudur? Doğruysa bu bir tesadüf müdür?