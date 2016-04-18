CHP: Erdoğan'ın çözüm sürecini 3 - 5 ay içinde başlatma ihtimali yüksek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Adana İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Aksünger, çözüm sürecinin 3 -5 ay içinde yeninde başlama ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Aksünger şunları söyledi:

“Rıza Sarraf davası artık siyasi bir şantaj davasıdır, hukuki bir tarafı kalmamıştır bu işin. Göreceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan Amerika’ya gidip döndükten sonra, şimdi onu düşünüyor İran ile dünkü konuya baktığım zaman bunu daha iyi algılayabiliyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki 3-5 ay içerisinde çözüm sürecini tekrar başlatma ihtimali yüksek. Ayrıca PYD’ye 3-4 ay sonra terör örgütü demeyecek.”

Cihaner: Parti devleti

CHP’li İlhan Cihaner ise geleneksel devlet hükümet ayrımının artık Türkiye için geçerli olmadığını düşündüğünü belirterek, “Önümüzde orijinal bir parti devleti söz konusudur. Bunu tehlikeli yapan da şu, AKP elitleri olarak tanımlayabileceğimiz bu aygıtı elinde tutan yapı kendileri kriminal bir takım tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için bu tehditleri ülke çıkarlarının, ulusal çıkarların önüne koymuş durumdalar” dedi.