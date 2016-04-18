T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Erdoğan'ın çözüm sürecini 3 - 5 ay içinde başlatma ihtimali yüksek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PYD'ye 3 - 4 ay içinde terör örgütü denmeyeceğini de öne sürdü

18 Nisan 2016 06:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Adana İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.  Aksünger, çözüm sürecinin 3 -5 ay içinde yeninde başlama ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. 

Aksünger şunları söyledi:

“Rıza Sarraf davası artık siyasi bir şantaj davasıdır, hukuki bir tarafı kalmamıştır bu işin. Göreceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan Amerika’ya gidip döndükten sonra, şimdi onu düşünüyor İran ile dünkü konuya baktığım zaman bunu daha iyi algılayabiliyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki 3-5 ay içerisinde çözüm sürecini tekrar başlatma ihtimali yüksek. Ayrıca PYD’ye 3-4 ay sonra terör örgütü demeyecek.”

 

Cihaner: Parti devleti

 

CHP’li İlhan Cihaner ise geleneksel devlet hükümet ayrımının artık Türkiye için geçerli olmadığını düşündüğünü belirterek, “Önümüzde orijinal bir parti devleti söz konusudur. Bunu tehlikeli yapan da şu, AKP elitleri olarak tanımlayabileceğimiz bu aygıtı elinde tutan yapı kendileri kriminal bir takım tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için bu tehditleri ülke çıkarlarının, ulusal çıkarların önüne koymuş durumdalar” dedi. 

ETİKETLER

erdoğanöcalanabdullah öcalanrecep tayyip erdoğançözüm sürecichperdal aksüngerçözüm süreci ne zaman başladıçözüm süreci ne zaman başlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24